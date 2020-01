Sonic The Hedgehog: Kinofilm zeigt sich im neuen Super Bowl-Trailer

Passend zum bevorstehenden Super Bowl präsentiert Paramount Pictures einen neuen Trailer zum kommenden "Sonic the Hedgehog"-Kinofilm, der in wenigen Tagen startet.

In wenigen Tagen findet in den USA der Super Bowl statt. Das Mega-Sport-Ereignis ist nicht nur bei den US-Amerikanern überaus beliebt, sondern wird weltweit mit wachsender Begeisterung verfolgt. So ist das Event für viele Unternehmen eine sehr beliebte und teure Werbeplattform.

Sonic The Hedgehog: Pre-Super Bowl-Trailer

Im Vorlauf präsentiert Paramount Pictures bereits einen Pre-Super Bowl-Trailer, in dem einige bekannte US-Sportler Anspielungen auf Sonic machen, bevor einige Szenen mit dem blauen Igel aus dem kommenden Kinofilm gezeigt werden.

Der Film sollte eigentlich schon vor Monaten in die Kinos kommen, doch das ursprüngliche Design des blitzschnellen Igels brachte die Aufruhr. Die Verantwortlichen von Paramount Pictures haben das Charakterdesign daraufhin überarbeitet, was eine Verschiebung des Kinostarts nach sich zog.

Im November wurde das verbesserte Design vorgestellt, welches den Fans deutlich besser gefällt, da es viel mehr in Einklang mit dem Charakterdesign der Videospiel-Figur steht, welche als Vorbild dient. Kurz darauf hieß es, dass sich der finanzielle Schaden von Sonics Überarbeitung in Grenzen gehalten haben soll.

Zum Thema: Sonic The Hedgehog: Geht doch – Filmtrailer enthüllt den überarbeiteten Look des blauen Igels

Ob der Streifen letztendlich auch ein Erfolg an den Kinokassen sein wird, bleibt abzuwarten. Der Kinostart ist für den 13. Februar 2020 geplant. Das Drehbuch stammt von Pat Casey und Josh Miller, während der Oscar-nominierte Jeff Fowler für die Regie verantwortlich war.

Im Film ist Sonic ein Außerirdischer, der auf seinem Heimatplaneten aufgrund seiner Superkräfte verfolgt wurde. Auf der Erde sollte er sich verstecken, was sich für den extrovertierten Igel allerdings als schwierig erweist. Nachdem jemand auf Sonic aufmerksam wird, gerät er an Tom (James Marsden). Er ist ein zynischer Polizist mit dem Herzen am rechten Fleck.

Das ungleiche Duo kümmert sich im Anschluss um Sonics verrückten Erzfeind Dr. Robotnik (Jim Carrey), der sie schon bald über den ganzen Planeten jagt. Die Zuschauer können sich auf eine „atemberaubende Verfolgungsjagd in Schallgeschwindigkeit“ gefasst machen.

