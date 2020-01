Two Point Hospital: Entwickler-Tagebuch liefert frische Spielszenen aus der Konsolen-Version

In wenigen Wochen wird die etwas andere Aufbau-Strategie "Two Point Hospital" für die Konsolen veröffentlicht. Zur Einstimmung steht ab sofort ein neues Entwickler-Tagebuch mit frischen Spielszenen bereit.

Eigentlich sollte der geistige „Theme Hospital“-Nachfolger „Two Point Hospital“ bereits im vergangenen Jahr den Weg auf die Konsolen finden.

Allerdings wurde aus diesem Vorhaben nichts, da die verantwortlichen Entwickler der Two Point Studios schlichtweg noch etwas mehr Zeit benötigten, um den angepeilten Qualitätsstandard zu erreichen. In wenigen Wochen wird die Wartezeit der Konsolen-Spieler aber endlich in Ende haben. Zur Einstimmung auf den nahenden Konsolen-Release von „Two Point Hospital“ steht ab sofort ein umfangreiches Video bereit, das euch frische Spielszenen aus der etwas anderen Aufbau-Strategie liefert.

Das funktionalste Gesundheitswesen im Two Point County?

Wie es der Name von „Two Point Hospital“ bereits andeutet, besteht eure Aufgabe darin, ein eigenes Krankenhaus auf die Beine zu stellen und zu verwalten. Um die Anzahl eurer Patienten und somit auch den mit diesen verbundenen Geldfluss zu steigern, entwerft ihr eigene Designs und baut die Klinik nach euren eigenen Vorstellungen auf.

Neben den beiden Erweiterungen „Bigfoot“ und „Pebberley Island“ befinden sich auch alle Verbesserungen, mit denen die PC-Version von „Two Point Hospital“ in den vergangenen Monaten bedacht wurde, an Bord.

Die Konsolen-Version von „Two Point Hospital“ wird am 25. Februar 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch veröffentlicht.

