Code Vein: Rollenspiel ein kommerzieller Erfolg – Erster großer Meilenstein erreicht

Auch wenn sich die „Dark Souls“-Marke aktuell eine kreative Pause gönnt, wurden Fans der Reihe zuletzt immer wieder mit entsprechenden Alternativen bedacht.

Wer sich für Anime-Looks begeistern kann, wird sicherlich schon über „Code Vein“ aus dem Hause Bandai Namco Entertainment gestolpert sein. „Code Vein“ entstand beim Team, das bereits für „God Eater“ verantwortlich war, und ist seit September des vergangenen Jahres für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich. Wie Bandai Namco Entertainment bekannt gab, erreichte das Action-Rollenspiel kürzlich den ersten großen Meilenstein.

Demnach verkaufte sich „Code Vein“ seit dem Release im September 2019 mittlerweile mehr als eine Million Mal. Passend zu dieser Bekanntgabe nutzte Bandai Namco Entertainment die Gunst der Stunde und bedankte sich bei den Spielern rund um den Globus für ihre Unterstützung.

„Code Vein“ verfrachtet euch in eine fiktive Zukunft, in der die Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr existiert. Die in den Himmel ragenden Wolkenkratzer – einst Zeichen des Wohlstands – sind nur noch leblose Gräber der Menschheit von damals, die von den Dornen des Urteils durchbohrt wurde. Im Epizentrum dieser Zerstörung befindet sich eine Geheimgesellschaft von Wiedergängern namens Vein.

In dieser Festung kämpfen die Veins um ihr Überleben und setzen dabei unter anderem auf übernatürliche Fähigkeiten.

Dearest Revenants, we’d like to raise a glass of our finest blood to you. Thank you for making #CodeVein a success! pic.twitter.com/Un5JTl5dpx

— Code Vein (@CodeVeinGame) February 4, 2020