Kingdom Hearts All-In-One Package: Square Enix kündigt neues Komplettpaket für die PS4 an

Unter dem Namen "Kingdom Hearts All-In-One Package" kündigte Square Enix ein neues Komplettpaket für die PlayStation 4 an. Wir verraten euch, welche Inhalte im Detail an Bord sind, und welchen Haken es für hiesige Spieler gibt.

In den vergangenen Jahren veröffentlichte Square Enix die verschiedenen Ableger der „Kingdom Hearts“-Reihe in einer überarbeiteten Fassung für die PlayStation 4.

Allen, die bisher nicht mit der beliebten Action-Rollenspiel-Serie in Kontakt kamen, bietet das Unternehmen in Kürze die Möglichkeit, alle bisherigen „Kingdom Hearts“-Titel in einem Komplettpaket zu erwerben. Dieses wird unter dem Namen „Kingdom Hearts All-In-One Package“ für die PS4 veröffentlicht. Der Haken an der Sache: Bisher wurde die Sammlung lediglich für den nordamerikanischen Markt bestätigt.

Eine Bestätigung für Europa steht noch aus

In den USA wird das „Kingdom Hearts All-In-One Package“ am 17. März und somit Mitte des kommenden Monats veröffentlicht und zum Preis von 49,99 US-Dollar angeboten. Ob und wann auch die europäischen Spieler mit der Sammlung bedacht werden, ist aktuell noch unklar, da Square Enix das „Kingdom Hearts All-In-One Package“ bisher nicht für Europa bestätigen wollte.

Wie eingangs erwähnt, umfasst das „Kingdom Hearts All-In-One Package“ die komplette „Kingdom Hearts“-Erfahrung. Zum einen befindet sich „Kingdom Hearts: The Story So Far“ an Bord, das sich aus „Kingdom Hearts HD 1.5“, „Kingdom Hearts 2.5 ReMIX“ sowie „Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue“ zusammensetzt. Hinzukommt der aktuelle Ableger „Kingdom Hearts 3“.

Sollte Square Enix das Komplettpaket für den europäischen Markt bestätigen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

