WWE 2K20: Trotz des technischen Debakels – 2K Sports hält an der Marke fest

Bekanntermaßen wurde "WWE 2K20" in einem unfertigen Zustand ausgeliefert und verkaufte sich dementsprechend unter den internen Erwartungen. Trotz dieser Entwicklung wollen die Verantwortlichen von 2K Sports weiter an der Marke festhalten.

Bekanntermaßen legte das im vergangenen Oktober veröffentlichte „WWE 2K20“ einen klassischen Fehlstart hin hatte vor allem im technischen Bereich mit diversen Schnitzern zu kämpfen.

Diese führten in den ersten Wochen nach dem Release dazu, dass schon einiges an Glück benötigt wurde, um eine Partie ohne Bugs und Fehler zu bestreiten. An einen reibungslosen Spielablauf war so natürlich nicht zu denken. Auch wenn die zuständigen Entwickler von Visual Concepts in den letzten Monaten mit entsprechenden Updates nachbesserten, war das Kind bereits in den Brunnen gefallen und „WWE 2K20“ verkaufte sich unter den Erwartungen.

Weitere Updates sollen das Spiel verbessern

Trotz allem möchten die Verantwortlichen von 2K Games an der Marke festhalten. Um das Vertrauen der Kunden wiederherzustellen, wird nicht nur versprochen, dass bei den Nachfolgern alles unternommen wird, um ein Katastrophenszenario wie bei „WWE 2K20“ zu vermeiden. Gleichzeitig soll der aktuelle Ableger mit weiteren Updates unterstützt werden, mit denen die allgemeine Spielerfahrung verbessert wird.

„Obwohl wir enttäuscht sind, dass WWE 2K20 weder im Bereich der Verkaufszahlen noch der Qualität unsere Erwartungen erfüllt hat, arbeitet 2K aktiv mit Visual Concepts an einer Beseitigung der Probleme. Schon bald haben sie mehr über ihre Pläne zu verkünden. Die WWE ist auch weiterhin eine weltweit expandierende Marke, und es gibt nach wie vor eine langfristige Gelegenheit, unsere WWE-2K-Serie zu erweitern, indem wir die Qualität das Spiels verbessern.“

Ob kommende Ableger der „WWE 2K“-Reihe erneut bei Visual Concepts entstehen oder ob möglicherweise sogar mit einem Comeback von Yuke’s zu rechnen ist, wurde nicht verraten.

