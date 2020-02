WWE 2K20: Update 1.07 veröffentlicht – Patchnotes liefern Einzelheiten

Für "WWE 2K20" wurde ein neues Update veröffentlicht, mit dem der Wrestlingtitel auf die Version 1.07 angehoben wurde. Der Changelog verrät, was sich geändert hat.

2K Games hat offenbar nicht die Absicht, das äußerst verbuggt auf den Markt gebrachte „WWE 2K20“ fehlerhaft zu belassen. Seit Monaten werden kleinere und größere Updates veröffentlicht, die den Titel kontinuierlich verbessern.

Mit dem neusten Update dieser Art wird „WWE 2K20“ auf die Version 1.07 angehoben. Die Patchnotes verraten, welchen Problemen es an den Kragen ging. Optimierungen sind offenbar in allen Bereichen zu finden, beispielsweise beim Audio und Gameplay. Verschiedene Glitches mussten weichen und an der einen oder anderen Stellschraube wurde gedreht.

Auszug aus dem Changelog

Probleme behoben, die im Hauptmenü zu Abstürzen führen konnten.

Probleme behoben, die dazu führen konnten, dass das Spiel an verschiedenen Stellen einfriert.

Fehler behoben, durch den für Manager keine Heimatstädte festgelegt wurden.

Es konnte zu Abstürzen kommen, wenn versucht wurde, eine benutzerdefinierte Arena zu löschen. Diese Problem wurde behoben.

Von der Community wurde ein Problem gemeldet, das die korrekte Freischaltung von Superstars verhinderte.

Probleme bei der Rückkehr aus dem Standby- oder Suspend-Modus wurden behoben.

Hierbei handelt es sich nur um einen sehr kleinen Auszug aus den Patchnotes für das „WWE 2K20 „-Update 1.07. Den kompletten Changelog könnt ihr euch hier anschauen.

+++ WWE 2K20: Jahreswechsel sorgt für Abstürze – Patch veröffentlicht +++

„WWE 2K20“ ist das erste vollständig von Visual Concepts entwickelte „WWE“-Spiel. Zuvor zeichnete sich das japanischen Studio Yuke’s für die Serie verantwortlich. Innerhalb des Entwicklers entsteht derzeit ein Konkurrent zu „WWE 2K“.

„WWE 2K20“ kam am 22. Oktober 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC auf den Markt. Mehr zum Wrestlingspiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

