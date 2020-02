Metro Exodus: Launch-Trailer zum DLC „Sam’s Story“

Deep Silver und 4A Games erweitern „Metro Exodus“ mit dem DLC „Sam’s Story“. Der Launch des downloadbaren Addons erfolgte am heutigen 11. Februar 2020. Daran erinnern die beiden Unternehmen mit einem Trailer. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Über die Handlung der Erweiterung berichteten wir schon mehrfach. In „Sam’s Story“ wird die Geschichte des US-Marines Sam erzählt. Dabei handelt es sich um einen Spartan Ranger, der seit der Zerstörung Moskaus unter der Führung von Colonel Miller aktiv war und sich nun auf die Spuren Artjoms begibt und die Welt außerhalb der Tunnel der Metro entdeckt.

Ein Anflug von Hoffnung

Laut Entwickler träumt Sam seit sehr langer Zeit davon, in sein Heimatland zurückkehren zu können. Dabei treibt ihn die Hoffnung an, seinen Vater vielleicht noch lebend wiederzufinden. „In den finsteren Tunneln erscheint diese Aussicht stets gering, doch als die Spartaner herausfinden, dass Moskau möglicherweise nicht die einzige Stadt mit Überlebenden des Krieges ist, wirkt der schwelende Anflug von Hoffnung nicht mehr so töricht wie zuvor“, so die Macher im Zuge der Ankündigung.

Auf dem Weg zurück in die USA entdeckt der Protagonist die Überreste des von Tsunamis verwüsteten Hafens von Wladiwostok und durchquert zerstörte Industrieanlagen. Auch trifft er auf zerfallende Wohnbezirke, die untersucht werden wollen.

Deep Silver und 4A Games versprechen eine weitere packende Geschichte mit neuen Charakteren, Waffen und Mutanten-Varianten. Verfrachtet werdet ihr dabei in eine non-lineare Umgebung, die laut Hersteller zahlreiche Stunden immersives Gameplay bietet.

+++ Metro Exodus: Die bisher erfolgreichste Veröffentlichung von THQ Nordic +++

Die Erweiterung „Sam’s Story“ ist Teil des „Metro Exodus Expansion Pass“, der außerdem die Erweiterung „The Two Colonels“ beinhaltet. Diese wurde bereits im August 2019 veröffentlicht. Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Launch-Trailer.

