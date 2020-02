Archetype Entertainment: Auch der frühere BioWare-Autor Drew Karpyshyn wurde engagiert

Wir haben vor einigen Tagen bereits davon berichtet, dass im neu gegründeten Studio Archetype Entertainment einige BioWare-Veteranen an neuen Rollenspielen arbeiten. Namentlich wurden zuvor bereits die früheren BioWare-Direktoren James Ohlen und Chad Robertson genannt, welche die Studioführung übernehmen.

Sie werden nun vom früheren BioWare-Kollegen Drew Karpyshyn unterstützt, der bei Archetype Entertainment als Lead Writer arbeitet.

Leidenschaft wieder entfacht

Karpyshyn arbeitete in mehreren Zeiträumen bei BioWare und nahm zuletzt 2018 seinen Hut. Während seiner BioWare-Zeit arbeitete er an Spielen wie „Baldur’s Gate“, „Mass Effect 2“ und „Star Wars: The Old Republic“. Auf seinem Blog (via Gamasutra) zeigte er sich begeistert von der neuen Arbeitsstelle und den Möglichkeiten:

„Ich habe mich schon lange nicht mehr so sehr darauf gefreut, an einem Projekt zu arbeiten. Ich bin jetzt seit zwanzig Jahren in der Videospielindustrie tätig. Als ich bei BioWare begann, war alles frisch und aufregend. Es war ein Traumjob. Aber als wir wuchsen und immer erfolgreicher wurden, änderten sich die Dinge.

Wir wurden immer mehr zum Unternehmen. Wir waren weniger in der Lage, das herzustellen, was wir liebten, und die Teams wurden dazu gedrängt, Spiele zu entwickeln, die auf Marktforschung und nicht auf unseren kreativen Instinkten und Leidenschaften basierten. Mein Traumjob wurde einfach nur ein Job, und ich verlor den Enthusiasmus und die Begeisterung, die ich einst hatte. Aber mit Archetype ist meine Leidenschaft wieder entfacht worden.“

Zum Thema: Archetype Entertainment: Neues Studio mit führenden Ex-BioWare-Köpfen gegründet – RPG in Arbeit

Das neue Studio Archetype hat im vergangen Jahr die Arbeit an einem neuen Multiplattform-Rollenspiel aufgenommen, welches in einem komplett neuen Sci-Fi-Universum angesiedelt sein soll. Genauere Details zum Spiel sind derzeit aber noch nicht bekannt.

