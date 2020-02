Der Herr der Ringe Gollum: Daedalic in Schieflage? Das Studio über mögliche Auswirkungen auf die Entwicklung

Vor wenigen Tagen erreichte uns die Meldung, dass das deutsche Entwicklerstudio Daedealic Entertainment in eine finanzielle Schieflage gerutscht sein könnte. Doch wie wirkt sich die aktuelle Situation auf die Arbeiten an "Der Herr der Ringe: Gollum" aus?

Ende der vergangenen Woche erreichte uns die Meldung, dass Bastei Lübbe, der Mutterkonzern von Daedealic Entertainment, mit der aktuellen Entwicklung des Studios unzufrieden ist.

Unter anderem wies Bastei Lübbes Verlagschef Carel Halff darauf hin, dass das aktuelle Geschäftsmodell der 51-prozentigen Finanzbeteiligung nicht zukunftsfähig sein. Aus diesem Grund prüft man gemeinsam mit den anderen Anteilseignern eine „Restrukturierung und Neuausrichtung“ von Daedalic Entertainment. Unter dem Strich sind Abschreibungen in Höhe von 12 bis 14 Millionen Euro geplant.

Der Herr der Ringe: Gollum soll wie geplant erscheinen

Zuletzt stellte Daedealic Entertainment nicht nur die Weiterentwicklung des Strategie-Titels „A Year of Rain“ ein. Darüber hinaus kündigte das Studio die Arbeiten am Stealth-Action-Adventure „Der Herr der Ringe: Gollum“ für den PC und die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PS5 an. Aufgrund der aktuellen Entwicklung rund um Daedealic Entertainment stellten sich die Spieler die Frage, ob und wie sich die derzeitigen Geschehnisse auf die Entwicklung des ambitionierten Projekts auswirken könnten.

Um erst gar keine Spekulationen beziehungsweise Gerüchte aufkommen zu lassen, meldete sich ein Sprecher von Daedealic Entertainment gegenüber den englischsprachigen Kollegen von Wccftech zu Wort und versicherte, dass die aktuelle Entwicklung keinen negativen Einfluss auf die weiteren Arbeiten an „Der Herr der Ringe: Gollum“ haben wird.

Demnach geht die Entwicklung ohne Abstriche weiter, damit „Der Herr der Ringe: Gollum“ wie geplant im Jahr 2021 für die Konsolen und den PC veröffentlicht werden kann. Wann mit der Enthüllung weiterer Details oder erster Spielszenen zu rechnen ist, ließ das Entwicklerstudio offen.

