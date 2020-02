E3 2020: Geoff Keighley verabschiedet sich nach 25 Jahren

Geoff Keighley hat mitgeteilt, dass er in diesem Jahr nicht an der E3 teilnehmen wird. Das heißt, er wird auch das E3 Coliseum nicht moderieren. Der Branche möchte er allerdings treu bleiben.

Die Electronic Entertainment Expo (kurz E3) scheint nach wie vor an Relevanz zu verlieren. Ein weiterer großer Name entschloss sich dazu, der Messe den Rücken zu kehren. Geoff Keighley, der in den vergangenen Jahren das E3 Coliseum moderiert und produziert hat und seit langem fester Bestandteil der Veranstaltung ist, gab heute bekannt, dass er nicht an der E3 2020 teilnehmen wird.

Ende nach 25 Jahren

Auf die Gründe ging Keighley nicht näher ein. Nachfolgend könnt ihr sein auf Twitter veröffentlichtes Statement lesen:

„In den letzten 25 Jahren habe ich an jeder Electronic Entertainment Expo teilgenommen. Das Covering, Hosting und Sharing rund um die E3 war ein Höhepunkt meines Jahres, ganz zu schweigen von einem entscheidenden Teil meiner Karriere. Ich habe darüber debattiert, was ich über die E3 2020 sagen soll. Während ich die Entwickler unterstützen möchte, die ihre Arbeit präsentieren, möchte ich euch Fans gegenüber in Bezug darauf, was ihr von mir erwarten könnt, offen und ehrlich sein.

Ich habe die schwierige Entscheidung getroffen, die Produktion des E3 Coliseum abzulehnen. Zum ersten Mal seit 25 Jahren werde ich nicht an der E3 teilnehmen. Ich freue mich darauf, die Branche auch in Zukunft auf anderen Wegen und bei anderen Veranstaltungen zu unterstützen.“

Der Gamescom 2020 wird Geoff Keighley hingegen nicht fernbleiben: „Ja, wir werden Opening Night Live im August machen!“, so seine Worte, nachdem eine Follower die entsprechende Frage stellte.

Auch Sony ist nicht dabei

Anfang des Jahres kündigte Sony an, die E3 zum zweiten Mal in Folge zu überspringen. Insgesamt scheint die Relevanz der Messe immer weiter zu sinken, da über das Jahr verteilt immer mehr alternative Events veranstaltet werden, darunter Keighleys Game Awards.

Die letztjährige Ausgabe der Game Awards war mit wichtigen Ankündigungen gefüllt, einschließlich der offiziellen Enthüllung der Xbox Series X. Dabei handelt es sich um eine Ankündigung, die historisch gesehen eher zur E3 passen würde. Dennoch wird erwartet, dass im Juni im Zuge der E3 2020 zahlreiche weitere Details zur neuen Konsole enthüllt werden. Die diesjährige Messe findet vom 9. Juni bis zum 11. Juni 2020 statt.

