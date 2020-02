Stardew Valley: Zwei neue Spiele im Universum des Indie-Hits in Arbeit

Eigen Angaben zufolge arbeitet Eric Barone, der kreative Kopf hinter dem Indie-Hit "Stardew Valley", derzeit an mehreren neuen Projekten. Zwei der Spiele sind laut dem Entwickler im Universum von "Stardew Valley" angesiedelt.

Zu den größten Überraschungshits, die die Indie-Szene in den vergangenen Jahren hervorbrachte, gehörte zweifelsohne „Stardew Valley“.

„Stardew Valley“ versteht sich spielerisch als ein geistiger Nachfolger zu beliebten „Harvest Moon“-Serie und erschien nach und nach für die Konsolen sowie den PC. Wie vor wenigen Tagen bestätigte wurde, erreichte „Stardew Valley“ kürzlich den nächsten beeindruckenden Meilenstein und verkaufte sich mehr als zehn Millionen Mal. Für den verantwortlichen Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone offenbar Grund genug, dem zugrunde liegenden Universum treu zu bleiben.

Kein weiteres Bauernhof-Abenteuer geplant

Wie Eric Barone im Rahmen diverser Tweets bekannt gab, arbeitet er derzeit an mehreren neuen Projekten. Zwei von diesen werden dabei im Universum von „Stardew Valley“ angesiedelt sein. Zum ersten Projekt führte Barone aus, dass es sogar in der gleichen Welt spielen wird, in der bereits „Stardew Valley“ angesiedelt war. Mit einem weiteren Bauernhof-Abenteuer sollten die Fans laut dem Indie-Entwickler allerdings nicht rechnen.

Zum Thema: Stardew Valley: Zehn Millionen Spiele verkauft – Der Indie-Hit erreicht den nächsten Meilenstein

Stattdessen möchte Eric Barone laut eigenen Angaben neue Wege gehen. Mit einem Blick auf das zweite Projekt merkte Barone an, dass er selbst noch nicht genau weiß, in welche Richtung er sich hier bewegen wird. Allerdings wird auch dieser Titel mit „Stardew Valley“ verbunden sein.

Wann mit konkreteren Details oder gar handfesten Eindrücken zu seinen neuen Projekten zu rechnen ist, ließ Barone leider offen.

Quelle: Eric Barone (Twitter)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Stardew Valley