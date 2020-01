Stardew Valley: Zehn Millionen Spiele verkauft – Der Indie-Hit erreicht den nächsten Meilenstein

In den vergangenen Jahren entfernte sich die „Harvest Moon“-Reihe immer weiter von ihren spielerischen Wurzeln und somit auch von ihrer Anhängerschaft.

Diese zog kurzerhand weiter und begab sich auf die Suche nach entsprechenden Alternativen. Besondere Aufmerksamkeit kam dabei dem „Stardew Valley“ genannten Projekt zu. „Stardew Valley“ wurde von einem einzigen Entwickler, Eric „ConcernedApe“ Barone, in jahrelanger Kleinarbeit entwickelt und im Jahr 2016 zunächst nur für den PC veröffentlicht.

Mehrspieler-Update mittlerweile auf allen Plattformen verfügbar

Nachdem „Stardew Valley“ auf dem PC sehr positiv aufgenommen wurde, folgten nach und nach Umsetzungen für die PlayStation 4, die Xbox One, iOS, Android sowie Nintendos Switch. Eine Release-Politik, die sich auszahlen sollte. Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, erreichte „Stardew Valley“ kürzlich den nächsten beeindruckenden Meilenstein und verkaufte sich weltweit mehr als zehn Millionen Mal.

Auf welcher Plattform „Stardew Valley“ die größten Erfolge feierte, wurde nicht verraten. Zu den letzten großen Neuerungen, die der erfolgreiche Indie-Titel spendiert bekam, gehörte das umfangreiche Multiplayer-Update. Im Mehrspieler-Modus von „Stardew Valley“ haben bis zu vier Spieler die Möglichkeit, sich zusammenzuschließen und eine Farm zu verwalten oder die Mine zu erkunden. Auch Hochzeiten unter den Spielern sind möglich.

„Dein Großvater hat dir sein altes Farmgrundstück in Stardew Valley hinterlassen. Ausgestattet mit Werkzeugen, die ihre besten Tage hinter sich haben, und ein paar Münzen beginnst du ein neues Leben. Kannst du von dem leben, was dir das Land zu bieten hat und die überwucherten Felder zu einer blühenden Landschaft machen?“, so die offizielle Spielbeschreibung von „Stardew Valley“.

