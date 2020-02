Outriders: Offizielle Präsentation und zahlreiche Gameplay-Videos zum RPG-Shooter verfügbar

Am gestrigen Abend stellten die Entwickler von People Can Fly ihr neues Projekt "Outriders" in einem Livestream vor. Ab sofort könnt ihr euch sowohl eine entsprechende Aufzeichnung als auch neue Gameplay-Videos zu Gemüte führen.

In dieser Woche kündigte Square Enix den von People Can Fly entwickelten Rollenspiel-Shooter „Outriders“ für die beiden Next-Generation-Konsolen PS5 beziehungsweise Xbox Series X an und veröffentlichte zudem ein erstes Gameplay-Video.

Ergänzend dazu nutzten die verantwortlichen Entwickler von People Can Fly am gestrigen Abend die Gunst der Stunde und stellten ihr neues Projekt im Rahmen eines Live-Streams vor. Wer den Stream verpasst haben sollte, findet unterhalb dieser Zeilen eine entsprechende Videoaufzeichnung. Zudem steht ein Schwung frischer Gameplay-Videos zu „Outriders“ bereit, in denen unter anderem auf die Spielwelt oder die Fähigkeiten der Klassen eingegangen wird.

Ein kooperativer RPG-Shooter für bis zu drei Spieler

„Outriders“ verfrachtet euch laut offiziellen Angaben in eine Science-Fiction-Welt, in der die Menschen in den Schützengräben von Enoch verbluten. Ihr erstellt euch einen namensgebenden Outrider und erkundet einen feindseligen Planeten. Versprochen wird eine vielseitige Welt, in der ihr die Slums und Baracken der ersten Stadt verlasst und auf der Jagd nach einem geheimnisvollen Signal durch Wälder, Berge und Wüsten reist.

„Outriders kombiniert spannende Feuergefechte mit brachialen Kräften und einem Arsenal zunehmend ausgefallener Waffen und Ausrüstungsgegenständen. Damit bieten dir einige der besten Entwickler von Shootern in der Branche – People Can Fly – zahllose Stunden Spielspaß“, so die Macher von People Can Fly weiter.

„Outriders“ wird Ende 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X und die PlayStation 5 veröffentlicht.

