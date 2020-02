PSN-Store: Hunderte PS4-Spiele-Deals im PlayStation Store gestartet

Sony hat im PlayStation Store einen neuen Sale gestartet, der euch beim Kauf ausgesuchter PS4-Spiele sparen lässt. Im Preis gesenkt wurden im Rahmen der PSN-Angebote hunderte Spiele. Nachfolgend haben wir einige Preisbeispiele für euch.

Günstiger zu haben ist im Rahmen des neuen PSN-Sales unter anderem die „Jak And Daxter Collection“, die ihr für 17,99 Euro erhaltet. Ihr spart gegenüber dem regulären Preis 55 Prozent. Noch günstiger ist die „Tomb Raider: Definitive“ Edition“. Der Preis rutschte um 83 Prozent nach unten, sodass ihr momentan nur 4,99 Euro bezahlen müsst.

Thief für weniger als 4 Euro

Ebenfalls im Angebot ist „InFamous Second Son“, für das momentan nur 9,99 Euro bezahlt werden muss. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 50 Prozent. „Thief“ kann kann im Rahmen des PS4-Sales im PlayStation Store für 3,99 statt 19,99 Euro gekauft werden. Der gleiche Preis und Rabatt gilt für „Lords of the Fallen“. Die „Battlefield 4 Premium Edition“ könnt ihr für 8,99 Euro kaufen, was einem Rabatt in Höhe von 39,99 Euro entspricht.

Weiter geht es mit der „Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition“: Der neue PSN-Sale ließ den Preis auf 6,99 Euro schrumpfen. Ihr spart somit 76 Prozent. Die „Bloodborne: Game of the Year Edition“ bekommt ihr für 13,24 Euro, sofern ihr ein PlayStation Plus-Mitglied seid. Für alle anderen Spieler sinkt der Preis im Rahmen des Sales nur auf 14,99 Euro. „Until Dawn“ wechselt für 12,99 Euro den Besitzer. Es ist ein Rabatt in Höhe von 35 Prozent.

Auch günstiger zu haben ist „LittleBIGPlanet 3“. Beim Kauf spart ihr 50 Prozent und zahlt nur 9,99 Euro. Der Dauerseller „GTA 5“ kann derzeit für 14,99 Euro gekauft werden. Der Rabatt beträgt 57 Prozent. „Styx: Shards of Darkness“ wechselt für 8,99 Euro den Besitzer und „Styx: Shards of Darkness“ kann im Aktionszeitraum 55 Prozent günstiger für 17,99 Euro erworben werden. Für „DOOM“ zahlt ihr momentan 8,99 Euro. Für „The Witness“ werden 14,99 Euro fällig – ein Rabatt in Höhe von 59 Prozent.

Reichlich Assassin’s Creed

Das „Assassin’s Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate“ kostet im Aktionszeitraum 24,99 statt 79,99 Euro. Für die „Assassin’s Creed The Ezio Collection“ müssen derzeit nur 17,99 statt 49,99 Euro ausgegeben werden. „Assassin’s Creed Odyssey“ kostet während des PS4-Sales 26,99 statt 69,99 Euro. Die Gold Edition des Titels wurde auf 39,99 Euro gesenkt.

Ebenfalls im Angebot: Die „Titanfall 2: Ultimate Edition“ (6,99 Euro, 76 Prozent), „Project Cars 2“ (14,99 Euro, 78 Prozent), „Call of Duty: WW2 – Digital Deluxe“ (29,99 Euro, 70 Prozent), das „Resident Evil Revelations 1 and 2 Bundle“ (14,99 Euro, 62 Prozent), „Vampyr“ (17,99 Euro, 70 Prozent), „Days Gone“ (29,99 Euro bzw. 22,99 Euro für PS Plus-User), „Metro Exodus“ (24,99 Euro bzw. 21,49 Euro für PS Plus-User), „Borderlands 2 VR“ (24,99 Euro, 50 Prozent), „WWE 2K20“ (19,99 Euro, 71 Prozent), „Star Wars Jedi: Fallen Order“ (44,99 Euro, 35 Prozent) und „Need for Speed Heat“ (34,99 Euro, 50 Prozent).

Das war längst nicht alles. Alle weiteren Angebote sind auf dem PlayStation Blog und auf Psprices aufgelistet. Außerdem findet ihr stets im PlaayStation Store eine Übersicht über die neusten Angebote.

