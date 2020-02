Dynasty Warriors: Koei Tecmo deutet Enthüllung eines neuen Spiels an

Koei Tecmo feiert das 20-jährige Jubiläum der „Dynasty Warriors“-Serie mit einer speziellen Website und einem Teaser, der offenbar auf die Enthüllung eines neuen Spiels einstimmt. Zu sehen ist auf der Jubiläumsseite eine Timeline, auf der die bisherigen Ableger der Reihe aufgelistet sind. Interessant ist vor allem, dass für das Jahr 2020 ein „neues Projekt“ erwähnt wird, das bisher nicht angekündigt wurde.

Dynasty Warriors 10 oder Spin-off?

Es scheint also, dass in diesem Jahr ein neues „Dynasty Warriors“ angekündigt oder auch veröffentlicht wird – zumindest in Japan. Ob sich tatsächlich „Dynasty Warriors 10“ in der Pipeline befindet oder die Entwickler an einem Spin-off arbeiten, werden wir voraussichtlich in den kommenden Monaten erfahren.

Das erste „Dynasty Warriors“ wurde im Februar 1997 als waffenbasiertes Kampfspiel veröffentlicht. Der Titel des Spiels lautete in Japan „Sangoku Musou“. Der erste „Crowd-Combat“-Teil wäre die Fortsetzung „Dynasty Warriors 2“, die ursprünglich als „Shin Sangoku Musou“ in Japan veröffentlicht wurde. An dieser Bezeichnung hielt Koei Tecmo fest, was dazu führte, dass „Dynasty Warriors 9“ in Japan „Shin Sangoku Musou 8“ heißt.

Akihiro Suzuki, der Executive von Koei Tecmo und Produzent der „Dynasty Warriors“-Serie, gab außerdem eine Message heraus, in der er sich bei den Fans für ihre Unterstützung bedankt. Er fügte hinzu, dass Keoi Tecmo daran arbeitet, bald spielbezogene Ankündigungen zu machen.

+++ Koei Tecmo Games: Aktuelle Auslieferungszahlen zu Dynasty Warriors 9 und mehr +++

Zum Schluss noch ein Blick auf die neuen Kollaborationskostüme von „Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These“ für „Dynasty Warriors 9“. Die Spieler erwartet Folgendes:

Cao Cao „Reinhard Kostüm“

Xiahou Dun „Kircheis Kostüm“

Zhuge Liang „Yang Kostüm“

Jiang Wei „Julian Kostüm“

„Dynasty Warriors 9“ ist für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dynasty Warriors