Mega Man Zero/ZX Legacy Collection: Launch-Trailer zur Veröffentlichung der Spielesammlung

Capcom hat passend zur Veröffentlichung der „Mega Man Zero/ZX Legacy Collection“ den offiziellen Launch-Trailer zur Spielesammlung zur Verfügung gestellt. In der Sammlung sind alle Spiele der Mega Man Zero- und ZX-Serien für die Heimkonsolen PS4, Xbox One und Nintendo Switch sowie PC enthalten.

Spielesammlung mit einigen Verbesserungen

Im Einzelnen beinhaltet die Sammlung die vier „Mega Man Zero“-Spiele sowie „Mega Man ZX“ und „Mega Man ZX Advent“. Die Spieler können sich auf auf herausfordernde Bosskämpfe, schnelles Plattform-Gameplay und präzise Kämpfe gefasst machen.

Dargestellt werden die Klassiker in der Original-Grafik, die optional mit HD-Filtern aufgehübscht werden kann. Eine weitere Neuerung in den Zero- und ZX-Titeln ist der optionale Casual Scenario-Modus, mit dem der Schwierigkeitsgrad der Spiele gesenkte werden kann. Mit dem Save-Assist-System lassen sich mitten in einer Mission zudem Speicherpunkte erstellen.

Neue Herausforderungen bietet hingegen der Z-Chaser-Challenge-Mode, in dem die Spieler die Bestzeiten anderer Spieler übertreffen können. Sie können dabei gegen Geisterdaten von Top-Spielern aus der globalen Rangliste antreten oder im lokalen Mehrspielermodus gegen ihre Freunde.

In der In-Game-Gallerie stehen zudem mehr als 650 Originalkunstwerke enhalten, die einen einzigartigen Blick auf die Geschichte des Spiels liefern. Im Weiteren können die Spieler im integrierten Musikplayer die Originalkompositionen und auch neue Arrangements der Spielmusik anhören.

