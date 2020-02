Anthem: Update 1.7 mit frischen Herausforderungen und mehr – Der Changelog liefert die Details

Wie die Entwickler von Bioware bekannt gaben, steht zum Loot-Shooter „Anthem“ ab sofort ein neues umfangreiches Update bereit, das den Titel auf die Version 1.7 hebt.

Eigenen Angaben zufolge verfolgen die Macher von BioWare mit dem neuen Update das Ziel, den Spielern einen Schwung neuer Herausforderungen und Inhalte zu spendieren, die sie über einen langen Zeitraum bei Laune halten. Unter anderem werden gleichzeitig aktive und tägliche Herausforderungen versprochen, die sechs Kategorien abdecken: Aufträge / Legendäre Aufträge, Weltereignisse, Zeitprüfungen, Festungen, Kreaturentötungen und Gameplay-Stile.

Wöchentliche Meta-Herausforderungen und mehr

Hinzukommen rotierende, wöchentliche Meta-Herausforderungen in Form von Fraktions-Herausforderungen, legendären Aufträgen und Festungs-Missionen. Regelmäßig wechselnde Rüstungssets, Überzüge, Grafiken, Aufkleber und Materialien, die zuvor in der Javelin-Werkstatt verfügbar waren, finden im Laufe des Updates 1.7 den Weg in den Store, während saisonale Gameplay-Modi und Features wie Cataclysm-Kreuzungen, Eisflut-Zeitprüfungen oder Legendäre Schmieden in die normalen Event-Rotationen aufgenommen werden.

„Wir haben einen Plan mit wechselnden Gameplay-Inversionen erstellt, der sich nach den wöchentlich rotierenden Spielmodi richtet. Inversionen und Gameplay-Modi haben separate Zeitpläne, damit so weitere Kombinationen entstehen und die Inhalte von Woche zu Woche das ganze Jahr hindurch vielfältiger gestaltet sind“, so die Entwickler von BioWare weiter.

Abgerundet wird das „Anthem“-Update auf die Version 1.7 von diversen Fehlerbehebungen. Den umfangreichen Changelog zum neuen Update findet ihr auf der offiziellen Website des Loot-Shooters. „Anthem“ ist für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich.

