Predator Hunting Grounds: Der vielversprechende Multiplayer-Titel im neuen Trailer präsentiert

Aktuell arbeiten die Entwickler von Illfonic am asymmetrischen Multiplayer-Shooter „Predator Hunting Grounds“, der sich in der finalen Entwicklungsphase befindet.

Um den potenziell interessierten Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Predator Hunting Grounds“ auf sie zukommt, stellte das Studio einen frischen Trailer bereit. Dieser steht wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch bereit und zeigt unter anderem den tödlichen Predator in Aktion.

Der Jäger wird zum Gejagten

Spielerisch versteht sich „Predator Hunting Grounds“ als ein klassischer Multiplayer-Shooter, mit dem ein asymmetrischer Ansatz verfolgt wird. Eine Gruppe von Spielern wird die Mitglieder eines Elite-Teams spielen, die mit hochmodernen, konventionellen Feuerwaffen angreifen. Ihr Arsenal reicht von Schrotflinten über Maschinenpistolen bis hin zu Scharfschützengewehren und vielem mehr.

Zum Thema: Predator Hunting Grounds: Mehr Gameplay zum 4v1-Multiplayer-Shooter

Ein weiterer Spieler hingegen schlüpft in die Rolle des Predators, einer außerirdischen Tötungsmaschine mit übermenschlichen Fähigkeiten. Mit exotischer Ausrüstung wie einem Plasma-Cutter ausgestattet, macht der Predator Jagd auf das Elite-Team. Während das Team versucht, paramilitärische Missionen abzuschließen, schleicht sich der Predator mit seinem fortschrittlichen Sicht-Modus an sie heran und versucht, das Elite-Team aus dem Hinterhalt zu überraschen.

„Predator Hunting Grounds“ wird ab dem 24. April 2020 für den PC (über den Epic Games Store) und die PlayStation 4 erhältlich sein.

