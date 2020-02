The Wonderful 101 Remastered: Termin und neuer Trailer enthüllt

Vor wenigen Wochen gab Platinum Games bekannt, dass „The Wonderful 101“ als Remastered-Version für Switch, PlayStation 4 und PC veröffentlicht wird, nachdem der Titel erstmals auf der weniger erfolgreichen Wii U spielbar war.

Einen Termin nannten die Entwickler im Zuge der Ankündigung nicht. Dieser wurde heute nachgereicht. „The Wonderful 101: Remastered“ wird am 19. Mai 2020 in Nordamerika und am 22. Mai 2020 in Europa sowohl physisch als auch digital auf den Markt gebracht. Das japanische Publikum muss sich etwas länger gedulden und wird am 11. Juni 2020 versorgt. Der Preis liegt bei rund 45 Euro. Um die physische Veröffentlichung kümmert sich Nighthawk Interactive.

Vorbestellungen werden gestartet

Laut der heutigen Ankündigung von Platinum Games ist „The Wonderful 101“ bei allen großen Einzelhändlern vorbestellbar. Bei Amazon Deutschland werdet ihr momentan noch nicht fündig.

„The Wonderful 101: Remastered“ wird mit englischen und japanischen Audio-Optionen sowie Texten in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch veröffentlicht. Zählt ihr zu den Besuchern der PAX East 2020 in Boston, dann könnt ihr die Switch-Version in Angriff nehmen. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen neuen Trailer.

Wie es mit der Marke weitergehen wird, ist noch unklar. Einem offiziellen Statement zufolge sollen die Spieler zunächst unter Beweis stellen, dass sie Interesse an einem Nachfolger haben. Übersetzt bedeutet das wohl: Platinum Games möchte zunächst die Verkaufszahlen von „The Wonderful 101 Remastered“ analysieren und schauen, ob sich eine solche Investition rentiert.

+++ The Wonderful 101: Remaster soll den kommerziellen Fehlschlag auf Wii U vergessen machen +++

Bis zur Veröffentlichung von „The Wonderful 101“ vergehen wie anfangs erwähnt noch einige Wochen. In der Zwischenzeit könnt ihr einen Blick auf unsere Themen-Übersicht werfen und die bisherigen Meldungen zum Spiel in Augenschein nehmen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Wonderful 101