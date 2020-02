The Wonderful 101: Platinum Games bekundet Interesse an einem Nachfolger

Eigenen Angaben zufolge würden die Entwickler von Platinum Games gerne an einem Nachfolger zum ungewöhnlichen Action-Titel "The Wonderful 101" arbeiten. Zunächst müssten die Spieler jedoch verdeutlichen, dass sie überhaupt Interesse an einem weiteren Titel dieser Art haben.

Vor ein paar Tagen gaben die Verantwortlichen von Platinum Games bekannt, dass das Studio derzeit an einer Remastered-Version des etwas anderen Action-Titels „The Wonderful 101“ arbeitet.

Die Neuauflage wurde über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert und wird im April dieses Jahres für den PC, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch veröffentlicht. Geht es nach den Entwicklern von Platinum Games, dann ist es mit der Remastered-Fassung zu „The Wonderful 101“ aber noch lange nicht getan. Stattdessen würde das japanische Studio auf kurz oder lang gerne an einem Nachfolger arbeiten.

Spruchreif ist noch nichts

Darauf wies Platinum Games‘ Director Hideki Kamiya im Gespräch mit den englischsprachigen Kollegen von NintendoEverything hin. Gleichzeitig merkte er allerdings an, dass hinsichtlich eines möglichen Nachfolgers noch nichts spruchreif sei, da die Spieler zunächst unter Beweis stellen müssten, dass sie überhaupt Interesse an einem Nachfolger haben. Oder anderes ausgedrückt: Platinum Games möchte zunächst wohl die Verkaufszahlen von „The Wonderful 101 Remastered“ abwarten.

„Bezüglich eines Nachfolgers oder so können wir keinen machen, wenn es gar keine Fans für die Serie gibt. Wenn die Fans das also unterstützen und die Dinge für The Wonderful 101 Remastered wirklich gut laufen, dann würde ich sagen, dass es ganz normal ist, dass wir ein weiteres Spiel in der Serie machen wollen“, so Kamiya.

