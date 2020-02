Those Who Remain: Das Psycho-Horrorspiel hat einen Erscheinungstermin erhalten – Neuer Trailer

Das Psycho-Horrorspiel "Those Who Remain" hat einen offiziellen Erscheinungstermin erhalten. Demnach können sich die Spieler bereits im Mai auf ein Abenteuer einstellen.

Wired Productions und Camel 101 haben einen offiziellen Erscheinungstermin für den psychologischen Horrortitel „Those Who Remain“ bekanntgegeben. Demnach wird das Abenteuer am 15. Mai 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erscheinen. Die Spieler können sich auch eine Deluxe Edition kaufen, die eine digitale Version des Prequel-Comics „Those Who Remain: Lights Out“ beinhaltet.

Die Spieler werden in die Rolle des Protagonisten Edward schlüpfen, der sich in die verschlafene Stadt Dormont wagt. Allerdings geht in der Stadt nicht alles mit rechten Dingen zu, da die Bewohner auf mysteriöse Weise verschwinden. Er selbst möchte in Dormont seinen Weg zurück ins Licht finden und sein Leben wieder in den Griff bekommen.

„Die Dunkelheit ist jedoch nicht das einzig Merkwürdige, was in Dormont vor sich geht. Seltsame Portale verbinden unsere Welt mit einer anderen Dimension. Eine Welt, die unserer ähnelt, aber doch anders ist: wie ein düsteres Spiegelbild unserer eigenen Welt. Und wie bei jedem Spiegelbild werden Handlungen in einer Dimension in der anderen reflektiert“, heißt es von offizieller Seite zum Spiel.

Mit einem neuen Trailer gewährt man uns noch einmal einen Blick auf „Those Who Remain“:

