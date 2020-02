Nioh 2: Ein Frischer Teaser-Clip zum morgigen Start der Last Chance-Trial

Mit der sogenannten Last Chance-Trial besteht ab dem morgigen Freitag die letzte Gelegenheit, "Nioh 2" vor dem offiziellen Release zu spielen. Ein frisch veröffentlichter Teaser-Clip stimmt auf die Demo ein.

Zu den Highlights des kommenden Monats dürfte sicherlich das von Team Ninja entwickelte Rollenspiel „Nioh 2“ sein, das exklusiv für die PlayStation 4 erscheint.

Da es sich bei „Nioh 2“ genau wie beim ersten Teil um ein Abenteuer handelt, das vor allem mit seinem knackigen Schwierigkeitsgrad punktet, erhalten potenziell interessierte Spieler vor dem Release die Chance, selbst Hand an „Nioh 2“ zu legen und sich einen Eindruck von den Qualitäten des Titels zu machen. Mit der sogenannten Last Chance-Trial startet am morgigen Freitag die letzte Demo zum Nachfolger.

Der erstellte Charakter kann übernommen werden

Die Last Chance-Trial steht bis zum 1. März 2020 zur Verfügung und bietet den Spielern unter anderem die Möglichkeit, sich im neuen Editor von „Nioh 2“ einen eigenen Charakter zu erschaffen und sich in der Welt des Action-Rollenspiels zu behaupten. Im Gegensatz zum errungenen Spielfortschritt kann der Charakter in die finale Version von „Nioh 2“ übernommen werden.

Zum Thema: Nioh 2: Orchestraler Soundtrack und mehr – Entwickler sprechen über die Soundkulisse des Rollenspiels

„Nioh 2“ wird hierzulande ab dem 13. März 2020 erhältlich sein. Dieses Mal führt der Weg der Spieler in das Japan des 16. Jahrhunderts, das von einem verheerenden Krieg heimgesucht wird. Im Kampf greifen die Spieler auf traditionelle Waffen wie Samuraischwerter zurück und können sich in mächtige Yokai-Wesen verwandeln.

Anbei der neue Teaser-Clip zur Last Chance-Trial von „Nioh 2“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Nioh 2