Capcom: Vier große Titel im kommenden Geschäftsjahr

Laut einem aktuellen Insider-Bericht sollen sich bei Capcom derzeit vier wirklich große Titel in Entwicklung befinden, die noch im Laufe des kommenden Geschäftsjahres 2020 veröffentlicht werden sollen. Darunter ist auch das Remake von "Resident Evil 3".

Der auf Capcom und „Resident Evil“ spezialisierte Insider AestheticGamer war auf Twitter wieder aktiv und hat einige Details zur Releaseplanung des japanischen Publisher- und Entwicklerhauses verraten (via Gamingbolt). Der Insider hat insbesondere in Bezug auf „Resident Evil“ in der Vergangenheit sehr gute Informationen geliefert.

Vier große Titel zu erwarten

Laut dem Insider wird es im kommenden Jahr, dem Finanzjahr 2020 vier wirklich große Spiele-Veröffentlichungen des Unternehmens geben. Zusätzlich ist eine mittelgroße Veröffentlichung zu erwarten, bei der es sich womöglich um einen Titel aus der „Mega Man“ oder „Ace Attorney“-Reihe handeln könnte.



Unter den vier wirklich großen Titeln ist auch das Remake von „Resident Evil 3“. Zu den drei restlichen großen Titels ist bisher aber noch nichts bekannt. Lediglich einige Spekulationen stehen im Raum. So soll sich die Veröffentlichung von „Street Fighter 6“ für 2021 anbahnen. Zudem gab es im vergangen Jahr immer wieder Gespräche um „Dragons Dogma 2“ oder etwas Neues zur „Onimusha“-Reihe. Zuletzt gab es auch ein Gerücht um einen neuen „Capcom Vs“-Ableger.

Mehr: Monster Hunter World: Interne Erwartungen weit übertroffen – Capcom über ursprüngliche Verkaufsziel

Laut einem Gerücht soll die Ankündigung eines ersten Spiels nicht mehr lange auf sich warten lassen. Sobald weitere Details oder Hinweise auftauchen, lassen wir euch natürlich schnellstmöglich davon wissen. Wie üblich solltet ihr die aktuell vorliegenden Informationen jedoch mit Vorsicht genießen, da es sich um unbestätigte Gerüchte handelt.

