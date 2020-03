Fallout 76: Spieler haben wenig Interesse am PvP – Bethesda ist überrascht

Seit dem technisch wie spielerisch durchwachsenen Launch wird das Online-Action-Rollenspiel „Fallout 76“ regelmäßig mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

Als nächstes steht uns das umfangreiche „Wastelanders“-Update ins Haus. Passend zur bevorstehenden Veröffentlichung der Erweiterung sprach Bethesda Softworks‘ Pete Hines über die bisherigen Arbeiten an „Fallout 76“ und räumte ein, dass man die Interessen und Vorlieben der Community nur bedingt richtig einschätzte. Unter anderem fiel das Interesse der Spieler an PvP-Gefechten deutlich geringer aus, als von den Entwicklern erwartet.

Wastelanders markiert nicht das Ende der Entwicklung

„Nun, ich meine, am Ende des Tages war es immer unsere Absicht, dass wir die Sache veröffentlichen und abwarten, was die Leute darüber denken, um die Dinge, die wir später tun, auf ihre Reaktionen abzustimmen. Meiner Meinung nach waren wir beispielsweise ein wenig überrascht davon, wie wenige Leute am PvP teilnehmen wollten und wie viele mehr gemeinsam am PvE interessiert waren“, so Hines.

Gleichzeitig wies Hines darauf hin, dass „Wastelanders“ keineswegs das Ende der Entwicklung von „Fallout 76“ markiert. Stattdessen wird bereits an weiteren Inhalten und Updates gearbeitet, zu denen sich Hines bisher aber nicht genauer äußern wollte. Stattdessen führte er lediglich aus:

„Wir verfolgen einen Plan. Wir haben eine Roadmap, die wir in Kürze, wahrscheinlich nach Wastelanders, veröffentlichen werden. Lasst uns Wastelanders beenden und anschließend darüber sprechen. Das wird den Weg zum Ende dieses Jahres abdecken. Wir haben bereits intern darüber gesprochen, wie unser Plan für die Inhalte des nächsten Jahres aussehen soll.“

„Fallout 76: Wastelanders“ wird ab dem 7. April 2020 für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich sein.

