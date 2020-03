Elden Ring: Insider-Bericht mit weiteren möglichen Details – Kein Bloodborne 2

Bei FromSoftware ist man weiterhin mit der Entwicklung des kommenden Rollenspiels „Elden Ring“ beschäftigt. Auch wenn bereits einige Details bekannt sind, gibt es noch viele offene Fragen. Einige mögliche Details zum Spiel erreichen uns nun mit einem neuen Insider-Bericht.

Bekannt ist unter anderem, dass „Elden Ring“ ein Open-World-Rollenspiel beschrieben wird, das als „natürliche Evolution“ zur „Dark Souls“-Reihe anzusehen ist. Die Details der Hintergrundgeschichte stammen vom „Game of Thrones“-Autoren George R.R. Martin.

Elden Ring: Selbe DNA wie Dark Souls

Die neusten Informationen stammen einmal mehr vom Insider Omnipotent, der sein Wissen auf ResetEra (via Gamingbolt) geteilt hat. In seinem aktuellen Beitrag spricht er unter anderem von einem dynamischen Tag-/Nacht-Zyklus und ein Wetter-System, die anscheinend deutliche Auswirkungen auf die Umgebung und die Stimmung im Spiel haben sollen.



Darüber hinaus sind laut dem Bericht auch wilde Tiere und zahlreiche Gegner in der Spielwelt verteilt, die sich frei in der Open-World-Umgebung bewegen und keinen festen Platz haben, an dem sie sich aufhalten.

„Dynamische Tag/Nacht-Zyklen, Beleuchtung, Wetter, ich werfe euch sogar den Knochen zu und sage: Wildtiere, Feinde in der freien Welt, die ihre Position verändern, sowohl große als auch kleine. Dinge, die der Welt das Gefühl geben, dass sie lebt und atmet und nicht nur als euer Spielplatz existiert und obwohl sie relativ unbedeutend sind, wenn man sie als singuläre Elemente betrachtet.“

Auch wenn das Entwicklerteam hinter „Elden Ring“ bereits für so viele andere Titel bekannt ist, und einige Dinge aus dem Spiel eine Ähnlichkeit mit anderen Spielen aufweisen, so ist es dennoch ein komplett anderes Ergebnis, erklärt er weiter.

„Man beginnt, all diese Elemente zu nehmen und sie zusammenzufügen, und am Ende ist das, was man hat, wieder etwas, das die gleiche DNA wie frühere Spiele teilt, aber in etwas anderem gipfelt.“

Zuvor sprach der Insider bereits über einige Inspirationen, welche die Entwicklung von „Elden Ring“ beeinflusst haben sollen. In diesem Bezug wurden „Shadow of the Colossus“ und die Landschaften Schottlands genannt.

Bloodborne 2 nicht in Entwicklung

Als Antwort auf einen anderen User gab der Insider Omnipotent zu verstehen, dass FromSoftware zwar permanent an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet, die Entwicklung von „Bloodborne 2“ derzeit aber nicht auf dem Plan steht.

„FromSoftware arbeite die ganze Zeit an mehreren Projekten. Im Moment befindet sich das Spiel [Bloodborne 2] nicht in der Entwicklung und auch nicht auf dem Weg dorthin. Sollte also eine Fortsetzung von Bloodborne kommen, wird es nicht so bald geschehen.“

„Elden Ring“ befindet sich derzeit für PS4, Xbox One und PC in Entwicklung. Ein Veröffentlichungstermin wurde noch nicht genannt.

