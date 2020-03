PS4 Deal: Das Angebot der Woche lässt euch gegen hässliche Zombies antreten

Sony hat im PlayStation Store das Angebot der Woche freigeschaltet, das ihr bis zum Donnerstag der kommenden Woche in Anspruch nehmen könnt. Der neue PS4-Deal lässt den Preis von "Zombie Army 4: Dead War" schrumpfen. Günstiger erhaltet ihr den Titel in mehreren Editions.

Die Standardversion von „Zombie Army 4: Dead War“ bekommt ihr einige Tage lang für 32,49 Euro, was einem Rabatt in Höhe vom 35 Prozent entspricht. Jenseits des Angebotes der Woche müssen im PlayStation Store 49,99 Euro ausgegeben werden. Günstiger bekommt ihr den Zombie-Shooter auch auf Amazon nicht.

Wollt ihr ein paar Euro mehr ausgeben, dann greift zur Deluxe Edition, die in dieser Woche für 38,99 statt 59,99 Euro verkauft wird. Ihr spart 35 Prozent. Die Deluxe Edition von „Zombie Army 4: Dead War“ umfasst das Hauptspiel und Download-Inhalte. Gleiches gilt für die Super Deluxe Edition, die ihr momentan für 51,99 statt 79,9 Euro kaufen könnt. Eine Auflistung der Zusatzinhalte findet ihr in dieser Meldung. Mit dabei sind allerlei Pakete mit Charakteren, Waffen und Skins.

Interessenten sollten sich nicht allzu viel Zeit lassen. Denn schon am 12. März 2020 endet die Aktion. Danach wird „Zombie Army 4: Dead War“ im PlayStation Store zum herkömmlichen Preis gelistet.

Angebot der vergangenen Woche

Sollte das neue Shooter-Angebot nicht auf euer Interesse stoßen, dann könnte das Angebot der vergangenen Woche etwas für euch sein. Noch einige Stunden lang dürft ihr es in Anspruch nehmen. Dabei handelt es sich um die „Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition“, die im PlayStation Store momentan statt 59,99 Euro nur 17,99 Euro kostet.

Und da wären noch die PS Plus-Double-Discounts, die heute an den Start gingen und PlayStation Plus-User doppelt sparen lassen. Klickt für eine Übersicht einfach auf den vorangegangen Link.

