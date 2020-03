Star Wars The High Republic: Neues Virtual-Reality-Abenteuer in Arbeit?

Aktuellen Berichten zufolge soll sich ein Virtual-Reality-Abenteuer auf Basis von "Star Wars The High Republic" in Arbeit befinden. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Unter dem Namen „Star Wars: The High Republic“ stellten LucasFilm und Disney eine neue Ära des „Star Wars“-Franchise vor.

Nachdem dieses bisher nur in Comics und Büchern umgesetzt werden sollte, könnten die Verantwortlichen hinter den Projekten auf kurz oder lang ein weiteres Medium in Angriff nehmen: Die Videospiele. So berichtet Cinelinx, dass sich hinter verschlossenen Türen ein Virtual-Reality-Titel auf Basis von „Star Wars: The High Republic“ in Arbeit befinden soll.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Dies möchten die Redakteure von Cinelinx von mehreren voneinander unabhängigen Quellen erfahren haben. Konkrete Details zu dem VR-Projekt auf Basis von „Star Wars: The High Republic“ konnte oder wollte Cinelinx bisher nicht nennen. Hinzukommt, dass auch offizielle Stellungnahmen oder gar Ankündigungen seitens LucasFilm und Disney noch auf sich warten lassen.

Zum Thema: Star Wars Project Maverick: Offenbar Beta und Mehrspieler-Modus geplant

Zuletzt machten Gerüchte um einen neuen „Star Wars“-Titel mit dem Titel „Project Maverick“ die Rede. Den entscheidenden Hinweis auf die Entwicklung von „Star Wars: Project Maverick“ lieferte der PlayStation Store, in dem ein entsprechender Produkteintrag auftauchte. Ob wir es hier mit dem besagten VR-Projekt, von dem Cinelinx erfahren haben möchte, zu tun haben, bleibt abzuwarten.

Sollten sich handfeste Informationen von offizieller Seite ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: Cinelinx

