Devolver Digital: Publisher hält trotz E3 2020-Absage an seinen Livestream-Plänen fest

Nachdem in den vergangenen Tagen bereits entsprechende Gerüchte die Runde machten, folgte gestern die offizielle Bestätigung: Aufgrund des Coronavirus findet die E3 2020 nicht statt.

Stattdessen suchen die Veranstalter in Form der ESA und die verschiedenen Publisher nach Möglichkeiten, die Spieler mit entsprechenden Online-Aktivitäten zu entschädigen. Microsoft setzt beispielsweise auf entsprechende Livestreams. Wie die Verantwortlichen von Devolver Digital in einem aktuellen Statement zu verstehen gaben, hält das auf Indie-Produktionen spezialisierte Studio an seinen Plänen fest.

Wie es heißt, möchte Devolver Digital seine Pressekonferenz zur E3 2020 wie geplant abhalten und in Form eines Livestreams übertragen. Darüber hinaus könnte das Studio noch weitere Aktivitäten und Überraschungen vorbereiten, zu denen bisher allerdings noch keine konkreten Details vorliegen.

Zum Thema: E3 2020: Messe offiziell abgesagt – Online-Event angestrebt

„Die Woche der E3 war immer ein grosser Teil dessen, was wir tun, und wir sind wirklich enttäuscht über die Absage der Veranstaltung. Es gibt viel zu bewältigen, aber im Moment planen wir eine Livestream Devolver Direct / Pressekonferenz und möglicherweise noch mehr“, so Devolver Digital.

Sollten sich konkrete Details zu den Plänen von Devolver Digital rund um die E3 2020 beziehungsweise entsprechenden Ersatz-Events ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

The week of E3 has always been a big part of what we do and are genuinely bummed about the cancelation of the event itself.

Lots to juggle but right now we plan on having a livestream Devolver Direct / press conference and possibly more. pic.twitter.com/nGDAEsIzUs

— Devolver Digital (@devolverdigital) March 11, 2020