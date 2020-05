Devolver Digital: Publisher hält trotz E3 2020-Absage an seinen Livestream-Plänen fest

Update: Devolver Digital bestätigte nochmals, dass die Pläne für Devolver Direct 2020 weiterhin bestehen. Allerdings habe man derzeit noch keine genauere Terminplanung aufgrund der schwierigen Zeit, in der sich die gesamte Welt derzeit befindet.

Devolver Direct 2020 is happening but we’re not sure when due to THESE UNCERTAIN TIMES.

Should be a good one though.

— Devolver Digital (@devolverdigital) May 12, 2020