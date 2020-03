eFootball PES 2020: Der kostenlose UEFA Euro 2020-DLC hat einen Termin

Vor einer ganzen Weile kündigte Konami bereits einen kostenlosen DLC zu „eFootball PES 2020“ an, mit dem den Spielern die Möglichkeit geboten wird, um den Titel der UEFA Euro 2020 zu kämpfen.

Nachdem bisher unklar war, wann der UEFA Euro 2020-DLC veröffentlicht werden soll, sorgte Konami in einer aktuellen Pressemitteilung endlich für Klarheit. Wie das japanische Unternehmen bekannt gab, wird der DLC zur UEFA Euro 2020 ab dem 30. April 2020 für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 zur Verfügung stehen.

An Bord befinden sich der offizielle Turnier-Modus der UEFA Euro 2020 sowie alle 55 UEFA-Nationalmannschaften inklusive der aktuellen Kader und Trikots. Ebenfalls geboten werden mit dem Wembley-Stadion der Austragungsort des Finalspiels der Europameisterschaft 2020 sowie das Sankt-Petersburg-Stadion, die in einer detaillierten Version den Weg in „eFootball PES 2020“ finden werden.

Im Laufe des Turniers sollen weitere Inhalte folgen. Anbei eine offizielle Übersicht.

eFootball PES 2020: Die kommenden Inhalte für die UEFA Euro 2020 im Detail

Der offizielle Matchball der UEFA EURO 2020 steht zum Release am 30. April zur Verfügung, der offizielle Matchball der Finalpartie wird Ende Juni hinzugefügt.

Spezielle Featured Players zur UEFA EURO 2020 werden über das gesamte Turnier hinweg im myClub-Modus zur Verfügung stehen.

Während des gesamten Turniers finden Matchdays zur UEFA EURO 2020 statt, bei der die Spieler ein Land wählen, das sie repräsentieren und in Online-Herausforderungen vertreten wollen.

Das offizielle Team des Turniers der UEFA EURO 2020 wird dem myClub-Modus nach Abschluss des Turniers hinzugefügt.

