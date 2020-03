Lego Super Mario: Neue Produktreihe mit interaktiven, physischen Spielwelten

Wir glauben, das könnte auch PlayStation-Spieler und deren Nachwuchs interessieren: Nachdem am vergangenen Dienstag eine Partnerschaft zwischen Nintendo und Lego bestätigt wurde, folgte heute die offizielle Ankündigung mit weiteren Details. Veröffentlicht werden soll die „Lego Super Mario“-Produktreihe demnach in diesem Jahr. Einen präzisen Termin nannte LEGO zwar nicht, aber versprochen werden „interaktive, physische Spielwelten“.

Die neue Produktlinie umfasst eine interaktive Mario-Figur, die Münzen in realen Spielabschnitten sammelt, die mit LEGO-Steinen erstellt wurden. Mit der neuen Reihe können Kinder und Erwachsene die spielerische Welt von „Super Mario“ erleben. In Teil des Spielerlebnisses sind immer neue Herausforderungen sowie aktiv gestaltete und selbst gebaute Level und Spielmöglichkeiten, so das Versprechen.

Video zeigt Spielszenen

Ein Video verdeutlicht bereits, was Mario-Fans erwarten können, wenn „LEGO Super Mario“ später in diesem Jahr startet. Es zeigt junge Spieler, die eine interaktive Mario-Figur nutzen, um in einem realen Spiellevel, das mit LEGO-Steinen gebaut wurde, Münzen zu sammeln.

„Wir freuen uns sehr, Mario mit einem interaktiven und sozialen LEGO-Spiel in die physische Welt zu bringen“, so Julia Goldin, Chief Marketing Officer, EVP der LEGO Group. „Mit dieser Erfahrung werden wir Millionen von Kindern, die Mario mögen, dabei helfen, sich auf eine völlig neue Art und Weise zu engagieren und zu spielen.“

Durch die nahtlose Integration der neuesten digitalen Technologie sei „LEGO Super Mario“ eine äußerst soziale, interaktive und kollaborative Erfahrung für Kinder. Doch auch der eine oder andere Erwachsene dürfte fasziniert sein. Nachfolgend seht ihr den ersten Trailer zur neuen Spielerfahrung.

