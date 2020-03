Resident Evil 3: Demo-Termin und Beta-Termin für RE Resistance enthüllt

Capcom hat den Demo-Termin für das Remake von „Resident Evil 3“ und den Termin für die Open-Beta zu „Resident Evil Resistance“ angekündigt. Die Termine wurden mit einem kurzen Trailer enthüllt. Das Video könnt ihr weiter unten im Artikel ansehen.

Demo-Termin und Beta-Termine enthüllt

Die Demo zu „Resident Evil 3“ wird bereits am Donnerstag, den 19. März 2020 für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Mit der Anspielfassung können die Fans einen ersten eigenen Eindruck vom Remake des Survival-Horror-Klassikers bekommen. In der Demo können die Spieler als Jill Valentine den Versuch unternehmen aus Raccoon City zu entkommen, während die Stadt nach dem Zombieausbruch im Chaos versinkt.

Darüber hinaus hat Capcom den Termin für die Open-Beta von „Resident Evil Resistance“ angekündigt. Die offene Beta-Phase wird bereits am Freitag, dem 27. März 2020 für PS4, Xbox One und PC starten. Mit „Resident Evil Resistance“ liefert Capcom eine asymmetrische Multiplayer-Erfahrung, in der eine Gruppe von vier Überlebenden versuchen muss, aus einem schief gelaufenen Experiment zu entkommen. Dabei versucht der andere Spieler durch geschickte Manipulationen der Umwelt und Fallen die Spieler an der Flucht zu hindern.

Zum Thema: Resident Evil 3: Erscheint aus diesem Grund im Bundle mit Resident Evil Resistance

„Resident Evil 3“ erscheint am 3. April 2020 für PS4, Xbox One und PC. Der Titel erscheint im Bundle mit „Resident Evil Resistance“, da das Fehlen einer zweiten Kampagne durch den Multiplayer-Modus kompensiert werden soll. Die Termine werden im frischen Trailer präsentiert.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil 3