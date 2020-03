Ghost Recon Breakpoint: Sam Fisher kehrt zurück – Teaser zum Update 2.0.0

Wie ein frisch veröffentlichter Teaser-Trailer verrät, dürfen sich die Spieler in "Ghost Recon Breakpoint" auf ein Wiedersehen mit Sam Fisher freuen. Los geht in der kommenden Woche.

In wenigen Tagen wird der Open-World-Shooter „Ghost Recon Breakpoint“ auf allen Plattformen mit dem umfangreichen Update auf die Version 2.0.0 bedacht.

Wie bereits bekannt gegeben wurde, umfasst das Update 2.0.0 unter anderem die „Deep State“ genannte Episode. Heute bedachten uns die verantwortlichen Entwickler von Ubisoft Paris mit einem kurzen Teaser-Trailer zu „Deep State“. Diesem lässt sich entnehmen, dass sich die Spieler auf ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten freuen dürfen. Die Rede ist von Sam Fisher aus „Splinter Cell“.

Immersive Erfahrung, Ingenieurs-Klasse und mehr

Zu den weiteren Inhalten, die euch im Rahmen des neuen Updates geboten werden, gehört die „Immersive Erfahrung“. In diesem Modus werden die Ausstattungsstufen und Beutestücke mit Rängen komplett entfernt, wodurch sich neue strategische Möglichkeiten ergeben. Ebenfalls neu ist die bereits vor einer ganzen Weile angekündigte Klasse des Ingenieurs.

Ihre Spezialfähigkeit ist die Verteidigungsdrohne, welche Gegner in der Nähe angreift. Ihr Klassenwerkzeug ist die Munitions-Versorgungsdrohne, welche ihren Verbündeten ein zusätzliches Magazin verschafft. Besitzer des Year 1-Pass erhalten über einen Zeitraum von einer Woche einen zeitexklusiven Zugriff auf die neue Klasse.

Das „Ghost Recon Breakpoint“-Update 2.0.0 wird am kommenden Dienstag, den 24. März 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One sowie den PC veröffentlicht. Welche neuen Inhalte im Detail an Bord sind, verrät euch ein Blick auf den offiziellen Changelog.

