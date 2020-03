Spyro: Insider bestätigt die Arbeiten an einem neuen Titel

In der Vergangenheit wies Activision bereits mehrfach darauf hin, dass das Unternehmen einer Rückkehr der „Spyro“-Marke durchaus offen gegenübersteht.

Vor allem der kommerzielle Erfolg der „Spyro Reignited Trilogy“ dürfte den kalifornischen Publisher in seinem Vorhaben bestärkt haben. Wie der meist gut informierte Insider „The Gaming Revolution“ in Erfahrung gebracht haben möchte, wird bereits an einem neuen „Spyro“-Titel gearbeitet. Der Haken an der Sache: Konkrete Details zum neuen „Spyro“ konnte oder wollte der Insider nicht nennen.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Erschwerend kommt hinzu, dass sich Activision zu diesem Thema bisher nicht äußern wollte. Erst vor wenigen Tagen brachte „The Gaming Revolution“ weitere Gerüchte zu aktuellen Projekten, die sich bei Activision in Arbeit befinden sollen, in Umlauf. Unter anderem berichtete der Insider von einem Reboot zu „Call of Duty: Black Ops“, der noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

Zum Thema: Call of Duty 2020: Multiplayer, Kampagne und mehr – Weitere unbestätigte Details aufgetaucht

Entsprechen die Angaben von „The Gaming Revolution“ den Tatsachen, dann führt uns der Weg im neuen „Call of Duty“ in die Wirren des Kalten Krieges. Genauer gesagt nach Vietnam. Auch neue „Crash Bandicoot“-Projekte sollen sich den unbestätigten Angaben des Insiders zufolge in Arbeit befinden.

Darunter ein nicht näher konkretisierter PvP-Titel.

A new Spyro game is in the works. — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 18, 2020

