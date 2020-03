PSN Weekend Deals: Sale im PlayStation Store mit Star Wars und weiteren Angeboten

Das Wochenende steht vor der Tür. Und einmal mehr profitiert ihr an den freien Tagen von einigen Rabatten im PlayStation Store. Denn die Weekend-Deals gingen an den Start.

Von den heute eingeführten Rabatten profitiert unter anderem „Star Wars Jedi: Fallen Order“. Statt 69,99 Euro kostet der Titel im PlayStation Store momentan nur 44,99 Euro. Ein echtes Schnäppchen ist es allerdings nicht. Bei Händlern wie Media Markt bekommt ihr das Spiel für 34,99 Euro als Disk-Version.

Wollt ihr etwas mehr ausgeben, dann greift zur Deluxe Edition von „Star Wars Jedi: Fallen Order“, die im PlayStation Store für 49,99 Euro verkauft wird. Jenseits der Wochenendaktion werden dort 79,99 Euro fällig. Bei Media Markt zahlt ihr momentan 44,99 Euro. Die Deluxe Edition umfasst neben dem Spiel einige Zusatzinhalte. Dazu zählen:

Kosmetik-Skin für BD-1

Kosmetik-Skin für Stinger Mantis

Digitales Art Book

Hinter den Kulissen-Videos mit über 90 Minuten Material

PES 2020 und weitere Spiele

Sollte „Star Wars“ nicht euer Interesse treffen, dann spielt ein wenig Fußball. Die Standard-Edition von „PES 2020“ kostet im PlayStation Store im Rahmen des jüngsten Sales nur 19,99 Euro. Später werden wieder die im PSN gängigen 59,99 Euro fällig. Zudem wurde die Legend Edition des Konami-Titels im Preis gesenkt. 24,99 statt 79,99 Euro müsst ihr nur bezahlen. Eine Auflistung der Zusatzinhalte findet ihr im PlayStation Store.

+++ PlayStation Store: Die Neuerscheinungen der Woche mit Doom Eternal, der Resident Evil 3-Demo und mehr +++

Ebenfalls ein Teil des Weekend Sales: „Hunt: Showdown“ wird für 27,99 Euro verkauft, was euch einen Rabatt in Höhe von 30 Prozent beschert. Die Legendary Edition kann für 31,49 Euro gekauft werden. Jenseits der Aktion werden 44,99 Euro fällig.

Zu beachten ist: Der neue Sale ist nur einige Tage lang gültig. Schon am 24. März 2020 werden die Preise wieder auf den gewohnten Stand gebracht.

Weitere Sales im PlayStation Store

In der laufenden Woche wurden im PlayStation Store weitere Sales gestartet, die euch reichlich Geld sparen lassen. Seit Mittwoch profitiert ihr beispielsweise von unzähligen März-Angeboten. Günstiger kaufen könnt ihr im Rahmen des Sales unter anderem Spiele wie „Bloodborne“ und „The Last Guardian“. In einer vorangegangen Meldung zum riesigen März-Sale gehen wir umfangreich auf die Angebote ein.

Auch ein neues Angebot der Woche kann in Anspruch genommen werden. Günstiger kaufen könnt ihr ein populäres Action-Adventure aus dem Hause Ubisoft, das zuvor kostenlos getestet werden kann.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store