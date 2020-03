Modern Warfare 2 Remastered: Artwork und Beschreibung geleakt

Im neusten Update von "Call of Duty Modern Warfare" wurden Hinweise auf "Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered" entdeckt. Zudem scheint ein Artwork der Neuauflage enthalten zu sein.

Für „Call of Duty Modern Warfare“ wurde ein neues Update veröffentlicht. Und es scheint, dass es mehr als nur die Änderungen beinhaltet, die im Changelog vermerkt sind. Die Aktualisierung wurde von Dataminern etwas näher analysiert. Und entdeckt wurde dabei etwas, das die Gerüchte der vergangenen Wochen untermauert.

Beschreibung und Artwork

Den Dataminern zufolge ist in den Daten des Updates ein Artwork zu „Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered“ enthalten. Schon im Vorfeld wurden Hinweise entdeckt, die als Quasi-Bestätigung angesehen werden können: Das Remaster wurde von zwei Ratingboards eingestuft. Und wie es der Name andeutet, bleibt der Multiplayer-Part des klassischen Shooters offenbar außen vor.

Und auch die in den Daten entdeckte Bezeichnung des Titels untermauert diese Annahme: „Kauft Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered und erhaltet das Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle oder kauft das Ghost Pack: Oil Rig Bundle, um die Remastered-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 zu erhalten.“

Den geleakten Informationen zufolge sind im erwähnten „Ghost Pack: Oil Rig“-Pack neben „MW2 Remastered“ zusätzliche Skins enthalten, darunter UDT Ghost. Zu den weiteren Bestandteilen des Packs zählen offenbar die Task Force Assault Rifle (Legendary M4A1), die Pistole 1911 (Legendary 1911), eine Calling Card, ein Emblem und weitere Inhalte. Es ist zu erwarten, dass das Bundle in Kürze für „Call of Duty: Modern Warfare“ veröffentlicht wird.

+++ Call of Duty Modern Warfare 2: Remaster-Version steht offenbar vor der Enthüllung +++

Weitere Details aus dem Leak könnt ihr euch auf Reddit anschauen. Auch wurde dort das aktualisierte Cover-Artwork zu „Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered“ veröffentlicht, das ihr ebenfalls im unten eingebetteten Tweet seht. Es kann vermutet werden, dass die überarbeitete Neuauflage in den kommenden Tagen offiziell angekündigt wird.

The artwork found in the game files https://t.co/cZjrRclQIC pic.twitter.com/6Fny3KkM8m — Call of Duty News (@charlieINTEL) March 27, 2020

