My Friend Pedro: PS4-Version bestätigt – Termin und Trailer

Das Actionspiel "My Friend Pedro" wird für die PS4 veröffentlicht. Nicht nur der Termin steht fest. Auch einen Trailer könnt ihr euch anschauen.

Das Actionspiel „My Friend Pedro“ kann seit einer Weile auf PC, Nintendo Switch und Xbox One gespielt werden. Doch auch PS4-Besitzer müssen nicht mehr lange warten. Der Titel wurde heute samt Termin für die Sony-Konsole angekündigt.

Die PS4-Version von „My Friend Pedro“ erscheint am 2. April 2020 mit den Inhalten von „Code Yellow“, wie Devolver Digital und DeadToast Entertainment bekannt gaben. Falls ihr nicht so recht wisst, was euch mit „My Friend Pedro“ erwartet: Unterhalb dieser Zeilen seht ihr passend zur heutigen Ankündigung einen Trailer.

Ein gewalttätiges Ballett

Beschrieben wird „My Friend Pedro“ als ein „gewalttätiges Ballett rund um Freundschaft, Phantasie und den Kampf eines Mannes“, der jeden auf seinem Weg vernichten soll. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem Split-Zielvorrichtungen und Zeitlupenfunktionen.

Eine große Überraschung ist die heutige Ankündigung nicht. PEGI (Pan European Game Information) hatte die PS4-Version von „My Friend Pedro“ schon im vergangenen Februar eingestuft, wie ein Blick in die Datenbank verrät.

PC-Spieler sind zufrieden: Auf Plattformen wie Steam wurde „My Friend Pedro“ äußerst positiv aufgenommen. Ein User schrieb beispielsweise: „Ich hatte gelacht, als ich die Beschreibung ‚gewalttätiges Ballett‘ sah. Aber das ist eigentlich eine wirklich gute Beschreibung dafür, wie sich dieses Spiel anfühlt. Das Spiel ist im Grunde genommen so konzipiert, dass du mit Waffen und Sprengstoff jede Menge coole Dinge machen kannst. Es macht Spaß.“

+++ My Friend Pedro: Rating als Hinweis auf nahende PS4-Veröffentlichung +++

Auch der Metascore von „My Friend Pedro“ kann sich sehen lassen. Die PC-Version kommt auf 81 Punkte. Im Fall der Xbox One-Fassung sind es 76 Punkte. Einen Überblick über die Reviews findet ihr hier.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu My Friend Pedro