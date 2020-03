Warframe: Erscheint für PS5 & Xbox Series X – Marke soll weiter wachsen

Im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts sprachen die Verantwortlichen von Leyou Technologies, dem Mutterkonzern von Digital Extremes, unter anderem über die Zukunft von „Warframe“.

Wie es von offizieller Seite heißt, wird es in den kommenden Jahren weiterhin darum gehen, die Marke wachsen zu lassen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind zum einen zahlreiche neue Inhalte geplant, die in diesem Jahr für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch veröffentlicht werden sollen. Konkrete Details zu den neuen Inhalten wurden bisher nicht genannt.

Präsentation auf der TennoCon im Juli 2020 versprochen

Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass die entsprechenden Enthüllungen im Rahmen der TennoCon im Juli 2020 über die Bühne gehen werden. „2020 wird ein weiteres florierendes Jahr für Warframe sein und weitere Pläne werden den Spielern auf der TennoCon im Juli 2020 mitgeteilt“, heißt es hier weiter.

Darüber hinaus wurde versichert, dass Leyou Technologies und Digital Extremes bereits einen Blick auf die Konsolen der neuen Generation geworfen haben und daran arbeiten, „Warframe“ auf die Xbox Series X und die PlayStation 5 zu portieren. Welche Vorzüge abseits des zu erwartenden grafischen Upgrades geboten werden sollen, wurde bisher nicht verraten.

Auch ist unklar, ob es sich bei „Warframe“ um einen Launch-Titel für die Xbox Series X beziehungsweise die PlayStation 5 handeln wird oder ob erst zu einem späteren Zeitpunkt mit der entsprechenden Umsetzung zu rechnen ist.

