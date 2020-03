Sniper Ghost Warrior Contracts 2: CI Games bestätigt die Arbeiten am Shooter – Release in diesem Jahr?

Wie der Publisher CI Games bestätigte, wird hinter den Kulissen an "Sniper: Ghost Warrior Contracts 2" gearbeitet. Mit etwas Glück könnte der Release bereits in diesem Jahr erfolgen.

In einem Interview mit einer polnischen Website ließ sich Marek Tyminski, der Präsident von CI Games, über verschiedene Projekte des Publishers aus.

Unter anderem wies Tyminski darauf hin, dass die Verantwortlichen des Unternehmens mit den Verkaufszahlen von „Sniper: Ghost Warrior Contracts“ zufrieden waren. Weiter hieß es, dass hinter verschlossenen Türen bereits an einem Nachfolger zum Shooter gearbeitet wird. Mit etwas Glück könnte „Sniper: Ghost Warrior Contracts 2“ bereits in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Spannendes neues Feature in Aussicht gestellt

„Die Arbeiten an Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 befinden sich bereits in vollem Gange. Es ist noch zu früh, um einen Releasetermin bekannt zu geben. Allerdings schließe ich nicht aus, dass es in diesem Jahr passieren könnte. Das Team, das die Serie entwickelt, besteht aus erfahrenen Leuten, so dass die Arbeit am nächsten Teil viel vorhersehbarer ist. Es ist einfacher, regelmäßig zu planen und zu reagieren, wenn etwas nicht nach Plan läuft“, so Tyminski.

Und weiter: „Wir bereiten ein tolles neues Feature für den Titel vor, das den Kauf eines neuen Teils sowohl für die Fans der Serie als auch für neue Spieler begünstigen soll. Gegenüber dem letzten Teil werden wir viele weitere Verbesserungen einführen. Es wird eine völlig neue Geschichte in einer anderen, neuen Region der Welt sein. Das Spiel wird auf Konsolen sowie PC erscheinen und das Produktionsbudget wird niedriger sein als das des Vorgängers.“

„Mit dem regelmäßigen Release von Spielen der Serie werden wir zudem in der Lage sein, die Ausgaben für das Marketing zu reduzieren“, heißt es abschließend.

