Elder Scrolls Online: Free-2-Play-Event, Greymoor-Prolog-Quest und mehr

Zenimax hat ein paar Neuigkeiten zu "The Elder Scrolls Online" und "Greymoor" für euch. Ein neuer Trailer steht zur Ansicht bereit, eine Prolog-Quest startet und ein Free-Play-Event steht bevor.

Zenimax hat heute ein paar Neuigkeiten zu „Elder Scrolls Online“ veröffentlicht. Auch steht ein neuer Trailer zur Ansicht bereit, der euch mit der Story von „Greymoor“ vertraut macht. Anschauen könnt ihr euch den Clip weiter unten.

Einen Teil der Geschichte könnt ihr bereits erleben, indem ihr an der kostenlosen Greymoor-Prolog-Quest teilnehmt, die allen Spielern ab 16 Uhr zur Verfügung steht. Darin werdet ihr in die Tiefen von Schwarzweite geführt, in denen ihr die Intrigen des ruchlosen Eiskap-Zirkels aufdecken sollt, womit die Erzählung von „Das Schwarze Herz von Skyrim“ fortgeführt wird, die mit „Greymoor“ ein neues Kapitel einschlägt.

Dazu schreibt Zenimax: „Sobald der Prolog geöffnet ist, verwende den kostenlosen Queststart mit dem Titel ‚Prolog: Die Zirkelverschwörung‘ aus dem Kronen-Shop im Spiel. Die Spieler müssen dann zur Kriegergilde in Dolchsturz, Davons Wache oder Vulkhelwacht (abhängig von ihrer Allianz) reisen und mit der bei Fans beliebten Lyris Titanenkind sprechen, um die erste von zwei Quests mit dem Titel ‚Die Zirkelverschwörung‘ anzunehmen.“

The Elder Scrolls Online kostenlos spielen

Falls ihr nicht im Besitz von „The Elder Scrolls Online“ seid, kann euch ebenfalls geholfen werden. Am Mittwoch, dem 1. April startet um 16:00 Uhr ein Free-Play-Event, das bis zum 13. April 2020 (auf Steam bis 6. April) läuft. Das heißt, alle Interessenten können an der Greymoor-Prolog-Quest kostenlos teilnehmen. Den Zugang zum Client bekommt ihr über diese Seite.

Das Event gewährt euch einen Zugang zum Grundspiel von „ESO“ mit vier Klassen und 23 Gebieten. Die Vollversion ist ein Teil der Aprilangebote. Diese umfassen Rabatte auf das Basisspiel (bis zu 60% Rabatt), das Elsweyr-Kapitel (bis zu 70% Rabatt) und Kronen-Pakete (bis zu 40% Rabatt).

Jubiläumsfeier zum 6. Geburtstag

Außerdem weist Zenimax darauf hin, dass „The Elder Scrolls Online“ sechs Jahre alt ist. Das bedeutet, dass ihr während der neusten Jubiläumsfeierlichkeiten Bonus-EP, besondere Belohnungen und Kuchen genießen könnt. Das In-Game-Event beginnt am Donnerstag, 2. April um 16:00 Uhr und läuft bis Dienstag, 14. April um 16:00 Uhr.

