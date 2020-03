Hangar 13: Neue Marke bei den Mafia 3-Machern in Arbeit – Erste Details bekannt?

Schon vor einigen Monaten wurde bekannt gegeben, dass Hangar 13, das Studio hinter „Mafia 3“, mit den Arbeiten an einem neuen Projekte begonnen hat.

Wie sich einer aktuellen Stellenausschreibung des im kalifornischen Novato ansässigen Entwicklerstudios entnehmen lässt, basiert der Titel auf einer komplett neuen Marke. Konkrete Details zu dieser wurden bisher zwar nicht genannt, allerdings deutet die besagte Jobanzeige darauf hin, dass bis zum finalen Release des Titels noch einige Zeit ins Land gehen wird.

Ankündigung noch in diesem Jahr?

So suchen die Verantwortlichen von Hangar 13 derzeit nach entsprechenden Bewerbern, die den Posten des Executive-Producers bekleiden sollen. Da wir es hier mit einer sehr wichtigen Position zu tun haben, liegt der Gedankengang nah, dass sich die Entwicklung des Projekts noch in einem sehr frühen Stadium befindet. Trotz allem soll es in den kommenden Monat eine entsprechende Ankündigung geben, so Take-Two Interactive.

Weiter heißt es in der Stellenausschreibung, dass Bewerber Erfahrungen im Bereich von Triple-A-Titeln im Open-World- beziehungsweise Sandbox-Genre mitbringen sollen. Wir können also davon ausgehen, dass Hangar 13 nach „Mafia 3“ an einem weiteren Open-World-Projekt arbeitet.

Für welche Plattformen der Titel des kalifornischen Studios veröffentlicht wird, ist noch unklar. Denkbar wäre sicherlich, dass neben den aktuellen Plattformen auch die beiden Next-Generation-Konsolen PS5 beziehungsweise Xbox Series X versorgt werden. Bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Quelle: DualShockers

