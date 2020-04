PS Plus Rewards: Angebote und Deals für April enthüllt

PlayStation Plus-Mitglieder profitieren im April von ausgesuchten Rewards, die bei ausgesuchten Händlern und Unternehmen die Preise schmelzen lassen. Was euch in den kommenden Wochen erwartet, erfahrt ihr bei uns.

Heute ist der 1. April, was nicht nur bedeutet, dass viele Leute zu kleineren oder größeren Scherzen bereit sind. Auch die neusten PlayStation Plus Rewards wurden enthüllt. Dabei handelt es sich um Angebote, mit denen Sony in Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen die PS Plus-Community belohnen möchte.

Bei den neusten Promotions ist einmal mehr Happy Socks dabei. Als PlayStation Plus-Mitglied profitiert ihr im Angebotszeitraum von einem 25-Prozent-Rabatt und spart zugleich die Versandkosten. Zwei Monate lang ist das Angebot noch gültig.

Nur einen Monat lang gültig ist der Rabatt, den ihr bei EMP auf „fast alles“ erhaltet. Beim Kauf spart ihr in den kommenden Wochen 20 Prozent, sofern ihr PlayStation Plus-Mitglied seid. 22 Prozent werden bei My Fitness Video vergeben. Mit mehr als 450 Videos bietet das Unternehmen „Online-Fitness für jeden Geschmack“.

Und da wäre noch das obligatorische Sky-Ticket, das nicht zum ersten Mal dabei ist. Zwei Monate lang könnt ihr für insgesamt 9,99 Euro die „besten Serien & Filme“ genießen. In der aktuellen Situation ist es vielleicht nicht das schlechteste Angebot. Nachfolgend haben wir die PS Plus-Rewards für April nochmals aufgelistet:

PS Plus Rewards im April 2020

Happy Socks – 25 Prozent Rabatt und Gratis-Versand

EMP – 20 Prozent Rabatt auf fast alles

My Fitness Video: 20 Prozent Rabatt auf Mitgliedschaften

Sky Ticket – 2 Monate Zugang für einmalig 9,99 Euro (50% Rabatt)

Auf der offiziellen Rewards-Seite könnt ihr euch mit den weiteren Details und Bedingungen zu den Angeboten auseinandersetzen.

PS Plus-Spiele für April 2020: Nicht nur neue PlayStation Plus-Rewards gibt es im April. Auch die neuen Games der Instant Games Collection werden heute Abend enthüllt. Die große Überraschung könnte diesmal ausbleiben, denn schon in der vergangenen Woche kam es zu einem dicken Leak. Ein populäres Action-Adventure und ein Rennspiel könnt ihr demnach erwarten.

+++ PlayStation Plus: Neue Spiele für April mit Video geleakt +++

Die Freischaltung der neuen PS Plus-Games erfolgt erst in der kommenden Woche. In der Zwischenzeit könnt ihr weiterhin die Spiele laden, die im März in das Angebot aufgenommen wurden. Der Premiumdienst schlägt jenseits von speziellen Deals mit rund 60 Euro pro Jahr zu Buche.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

