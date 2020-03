PlayStation Plus: Neue Spiele für April mit Video geleakt

Auch wenn die offizielle Ankündigung der neuen PS Plus-Spiele wohl noch eine Woche auf sich warten lässt, so stehen die neuen Titel bereits fest. Mit einem etwas zu früh online gegangen YouTube-Video haben die Verantwortlichen vom offiziellen YouTube-Kanal PlayStation Access nun das April-Line-up geleakt.

Zwar wurde das versehentlich zu früh veröffentlichte Video schnell auf privat gestellt, doch nicht bevor es von zahlreichen Fans und Webseiten-Autoren gesichtet wurde. PlayStation-Plus-Nutzer können sich demnach im April 2020 auch zwei echte PS4-Highlights gefasst machen.

PS Plus im April 2020

Im Detail sind Naughty Dogs PS4-exklusives Action-Adventure „Uncharted 4: A Thief’s End“ und das hochklassige Rally-Simulation „Dirt Rally 2.0“ aus dem Hause Codemasters zu erwarten. Nachfolgend die Übersicht mit den Details:

Uncharted 4

Veröffentlicht am 10. Mai 2016

Metascore: 93

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

In „Uncharted 4“ stürzt ihr euch mit Drake, Sam, Elena und Sully auf der Suche nach einem verlorenen Schatz in ein neues Abenteuer, das euch rund um den Globus führt. Ihr erkundet Urwaldinseln, hektische Städte und schneebedeckte Berggipfel. „Uncharted 4“ ist momentan das finale Abenteuer der populären Reihe rund um Nathan Drake.

Dirt Rally 2.0

Veröffentlicht am 26. Februar 2019

Metascore: 84

Regulärer Preis: 44,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

In „DiRT Rally 2.0“ seid ihr damit beschäftigt, mit Geländewagen verschiedener Epochen einen Weg durch Rallye-Standorte rund um den Globus zu ebnen. Der Titel ist in Kürze als Game of the Year-Edition erhältlich.

Offiziell werden die neuen PS Plus-Titel für gewöhnlich werden die neuen Plus-Titel am letzten Mittwoch des Monats enthüllt und am Dienstag der Folgewoche veröffentlicht. Das wäre dieses Mal der 31. März. Sobald die neuen PlayStation Plus-Spiele offiziell bekannt gegeben werden, lassen wir euch davon wissen.

Neben den monatlichen Plus-Spielen erhalten Mitglieder von Sonys Premium-Abo bekanntermaßen weitere Vorteile, wie regelmäßige Angebote und zusätzliche Rabatte, exklusiven Zugriff auf Betas und Demos sowie Online-Save-Games und den Support für Online- und Multiplayer-Features der meisten PS4-Spiele.

