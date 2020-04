PSN Store Sale: Weitere PS4-Angebote in den April-Deals

Die "Horizon Zero Dawn Complete Edition" ist günstiger im PlayStation Store zu haben.

Sony hat im PlayStation Store einige neue Deals freigeschaltet, die euch ordentlich Geld sparen lassen. Sie gesellen sich zum großen April-Sale, der schon in der vergangenen Woche an den Start ging.

Ein Teil der neuen PSN-Deals ist Konamis „Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes“, das regulär im PlayStation Store 19,99 Euro kostet. Dank des Sales zahlt ihr momentan nur 2,99 Euro. Die Ersparnis liegt bei 85 Prozent. Auch „Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain“ ist im Angebot und wird für 4,99 Euro verkauft. Der Rabatt liegt bei 83 Prozent. Für das Komplettpaket „Metal Gear Solid 5: The Definitive Experience“ zahlt ihr während des Sales 5,99 Euro und somit 70 Prozent weniger als gewohnt.

Batman, Horizon Zero und mehr

Zu den weiteren preisreduzierten Spielen im PSN zählt „Batman: Arkham Knight“, das um 50 Prozent im Preis gesenkt wurde. 9,99 statt 19,99 Euro müsst ihr nur noch bezahlen. Die „Batman: Arkham Knight Premium-Edition“ schlägt mit 14,99 Euro zu Buche, was einer Ersparnis von 70 Prozent entspricht.

Weiter geht es mit „The LEGO Ninjago Movie Videogame“, das ihr im PlayStation Store im Zuge des Sales für 17,99 Euro erwerben könnt. Jenseits der Aktion werden 59,99 Euro fällig. Wollt ihr in den Besitz der „Horizon Zero Dawn Complete Edition“ kommen, wird euch ebenfalls geholfen. Auf 12,99 Euro schrumpfte der Preis. Der Rabatt liegt bei immerhin 35 Prozent. „Below“ kann von PlayStation Plus-Usern günstiger gekauft werden – und zwar für 22,49 Euro.

Die genannten Preise gelten bis zum 30. April 2020. Laut PlayStation Store wurde gestern auch die „Mortal Kombat 11 Premium-Edition“ in den Sale aufgenommen. 34,99 statt 99,99 Euro werden fällig. Dieser Preis gilt offenbar nur bis zum 16. April 2020. Schon Ende der vergangenen Woche gesellte sich „Wreckfest: Drive Hard. Die Last.“ hinzu. Der Preis schrumpfte von 39,99 auf 26,79 Euro.

Weitere Angebote und PS Plus

Falls heute nichts für euch dabei ist: Der große April-Sale mit Hunderten Angeboten läuft weiter. Im Preis gesenkt wurden viele große Blockbuster wie „Assassin’s Creed Odyssey“, „God of War“ und „The Last of Us Remastered“. Unsere Meldung zum April-Sale mit weiteren Informationen und Preisbeispielen öffnet sich nach einem Klick auf den Link.

+++ PS Plus Rewards: Angebote und Deals für April enthüllt +++

Mehr oder weniger kostenlosen Nachschub bekommen heute PlayStation Plus-Mitglieder, sofern bei dieser Rechnung die PS Plus-Gebühr unberücksichtigt bleibt. Freigeschaltet werden gegen Mittag „Uncharted 4“ und „Dirt Rally 2.0“. Mehr zu den PS Plus-Spielen für April 2020 erfahrt ihr in der verlinkten Meldung. Im PlayStation Store findet ihr wiederum eine Übersicht über die Schnäppchen und Angebote.

