Nintendo Switch: Auslieferung in Japan vorübergehend ausgesetzt – Wie steht es um den Westen?

Aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus ist Nintendo in Japan dazu gezwungen, die Auslieferung der Switch vorübergehend auszusetzen. Doch in wie weit betrifft diese Entwicklung den westlichen Markt?

In Japan weiterhin heiß begehrt: Nintendos Switch.

Aufgrund des Ausbruchs der Coronakrise und der damit auch in Japan verfolgten Taktik des sogenannten „Social Distancings“ schien die Nachfrage nach Nintendos Switch zuletzt förmlich zu explodieren.

So bewegten sich die japanischen Verkaufszahlen der Switch in den vergangenen Wochen im sechsstelligen Bereich. Wie Nintendo in einem aktuellen Statement einräumte, wird das Unternehmen in den nächsten Wochen allerdings nicht in der Lage sein, die hohe Nachfrage in Japan zu befriedigen.

Produktion in China und Vietnam soll sich erholt haben

Stattdessen wird die Auslieferung der Switch im Land der aufgehenden Sonne vorübergehend ausgesetzt. Wie lange diese Maßnahme Bestand haben wird, verriet Nintendo zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass sich die Produktion in China und Vietnam bis zu einem gewissen Grad vom Ausbruch des Coronavirus und den damit verbundenen Auswirkungen erholt hat. Ihren Höchstwert hat die Produktion allerdings noch nicht erreicht.

Solltet ihr aufgrund der aktuellen Situation mit dem Gedanken spielen, eure Konsolen-Sammlung durch eine Switch zu erweitern, dürfte dies hierzulande problemlos möglich sein. Wie ein Sprecher von Nintendo auf Nachfrage bestätigte, betrifft der temporäre Auslieferungsstopp der Switch nämlich ausschließlich den japanischen Markt. Europa und Nordamerika sind laut dem Traditionsunternehmen nicht betroffen.

