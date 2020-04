MicroMan: Neuer PS5- und Xbox Series X-Titel schrumpft den Protagonisten

Ein erster Blick auf das Next-Gen-Spiel "MicroMan", das von Filmen wie "Ant-Man" und "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" inspiriert ist.

Mit „MicroMan“ haben die in Polen beheimateten Entwickler von Glob Games Studio ein neues Action-Survival-Adventure angekündigt. Die PC-Version soll im zweiten Halbjahr 2021 veröffentlicht werden. Für PS5, Xbox Series X und Nintendo Switch soll der Titel etwas später folgen. Zur Ankündigung des Titels wurden einige Bilder und ein Trailer präsentiert, die ihr weiter unten ansehen könnt.

Unfall schrumpft den Protagonisten

Der Singleplayer-Titel versetzt die Spieler in die Rolle eines Laborarbeiters, der durch einen unglücklichen Zwischenfall in eine Schrumpfungskammer gerät und dadurch auf die Größe eines kleinen Insekts geschrumpft wird. Das Ziel der Spieler liegt darin, eine Möglichkeit zu finden, wieder die Normalgröße zu erreichen.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Spieler natürlich zahlreiche Hindernisse überwinden, die als normal großer Mensch kaum als Problem wahrgenommen werden. Auf Insektengröße geschrumpft können Ameisen, Frösche, Ratten oder Igel aber zur Lebensbedrohung werden. Zudem könnten Skateboards oder Schmetterling zu einem hilfreichen Transportmittel werden.

Diverse Entscheidungen im Spielverlauf sollen sich zudem direkt auf das Gameplay auswirken. Genauer ins Detail gingen die Entwickler in der Ankündigung dazu aber noch nicht. Dafür haben die Entwickler bestätigt, dass der Titel mit einer guten Dosis Humor gespickt sein soll.

Inspiration von Ant-Man und weiteren Filmen

„Als wir jung waren, dachten die meisten von uns von Zeit zu Zeit daran, bereits groß und erwachsen zu werden. Aber auch die umgekehrte Situation könnte faszinierend sein. Dieses Thema wurde bereits vor rund 200 Jahren von Jonathan Swift in Gullivers Reisen aufgegriffen, als sich der Hauptprotagonist im Land der Giganten wiederfand.

In neuerer Zeit tauchte es in den Ant-Man-Comics oder dem Film Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft auf. MicroMan ist offensichtlich unter anderem von diesen Werken inspiriert, aber gleichzeitig wird es etwas ganz Neues und Einzigartiges in der Spieleindustrie sein“ – sagt Karol Marcinkowski, Vizepräsident von Glob Games Studio.

Der nachfolgende Trailer und die Screenshots, liefern einen ersten Ausblick auf den kommenden Titel „MicroMan“.

