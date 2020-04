Destiny 2 – Festung der Schatten: Termin, Trailer & Details zu den Hüter-Spielen

Wie Bungie bekannt gab, startet in der Welt von "Destiny 2" in wenigen Tagen ein neues Event. Die Rede ist von den sogenannten "Hüter-Spielen", die sich heute in einem passenden Trailer zeigen.

In wenigen Tagen starten die Hüter-Spiele in "Destiny 2".

„Destiny 2“-Spieler, die nach Mitteln und Wegen suchen, sich den aktuellen Zwangsaufenthalt in den heimischen vier Wänden ein wenig zu versüßen, werden sich über die heutige Ankündigung sicherlich freuen.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Bungie bekannt gaben, startet in der Welt von „Destiny 2“ in wenigen Tagen ein neues Event. Die Rede ist von den sogenannten „Hüter-Spielen“, die über einen Zeitraum von drei Wochen ausgetragen werden. Los geht es demnach am kommenden Dienstag, den 21. April 2020. Ausgetragen werden die „Hüter-Spiele“ bis zum 12. Mai 2020.

Es wird die stärkste Charakter-Klasse gesucht

Offiziellen Angaben zufolge wird im Rahmen der „Hüter-Spiele“ die stärkste Hüter-Klasse gesucht. Um die Spieler dazu zu animieren, wirklich alles zu geben, stellt Bungie den Teilnehmern eine besondere Belohnung in Aussicht. Laut dem Studio wird die stärkste Hüter-Klasse für den Rest des Jahres im Turm verewigt. Bungie weiter:

Zum Thema: Destiny 2: Wegen Coronavirus – Bungie schließt vorübergehend seine Büros

„Die Einführung der Hüter-Spiele in Destiny 2 liegt vor uns! In nur drei Wochen während der Saison der Würdigen müsst ihr beweisen, welche Klasse die Überlegene ist. Und mit einer permanenten Erinnerung daran, welche Klasse gewonnen hat, die für den Rest des Jahres im Turm zu sehen sein wird, ist der Einsatz so hoch wie nie zuvor. Die Punktetabelle ist da und die Uhr läuft. Ihr wisst, wer es verdient, Gold mit nach Hause zu nehmen. Nun zeigt es allen anderen.“

Anbei der offizielle Trailer zu den „Hüter-Spielen“, der auf den vor euch liegenden Wettbewerb einstimmen soll. „Destiny 2“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

