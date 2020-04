Sony: PC-Versionen von Days Gone und Gran Turismo Sport dementiert

Der Versandriese Amazon sorgte in den vergangenen Tagen für reichlich Verwirrung. Das Unternehmen begann damit, PC-Versionen von Spielen wie "Days Gone" und "Gran Turismo Sport" in das Angebot aufzunehmen. Inzwischen reagierte Sony auf die Einträge.

Erscheint "Days Gone" für den PC? Sony sagt, der Produkteintrag ist ein Fehler.

Nachdem Sony bekannt gab, dass „Horizon Zero Dawn“ und „Death Stranding“ für den PC veröffentlicht werden, folgte hin und wieder das Gerücht, dass weitere bisherige PS4-Exklusivspiele einen ähnlichen Weg beschreiten könnten.

Und tatsächlich tauchten bei Amazon Produkteinträge für PC-Versionen von „Days Gone“ und „Gran Turismo Sport“ auf. Doch wann können PC-Spieler mit der Veröffentlichung der genannten Spiele rechnen? Offenbar gar nicht. Sony meldete sich inzwischen zu Wort und sprach von einem Fehler.

Einträge sind nicht korrekt

Ein Vertreter von Sony Interactive Entertainment gab gegenüber Polygon bekannt, dass „die Auflistungen nicht korrekt sind“. Zugleich wurde hervorgehoben, dass bei Amazon auch PC-Produkteinträge zu „Bloodborne“ und zur „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ entdeckt werden konnten. „Es gab keine Ankündigungen darüber, diese Spiele auf den PC zu bringen“, so Sony.

Ähnliche Listings tauchten bei Amazon Frankreich für „Persona 5 Royal“ und „The Last of Us Part 2“ auf. Angekündigt wurden die Spiele ausschließlich für die PS4. Und die Liste lässt sich fortsetzen, sogar mit dem Switch-Titel „Super Mario Odyssey“. Ergänzend kommt hinzu, dass es zu „Days Gone“ und „GT Sport“ keine ESRB- oder PEGI-Einträge für den PC gibt, was ebenfalls gegen einen nahenden PC-Launch spricht.

Während Nintendo schweigt, gab Sega zu „Persona 5 Royal“ das folgende Statement heraus: „Diese Auflistung ist ein Fehler und wir prüfen, ob sie entfernt werden kann und wie es dazu kam“, so der Publisher gegenüber PC Gamer.

Zunächst bleiben viele der Sony-Spiele auf der PS4. So erscheint am 26. Juni 2020 „Ghost of Tsushima“ exklusiv für die Sony-Plattform. Die kürzlich verschobenen PS4-Games „The Last of Us Part 2“ und „Marvels Iron Man VR“ folgen vermutlich im späteren Verlauf des Jahres. Release-Updates möchte Sony zu gegebener Zeit herausgeben.

Und falls ihr tatsächlich Spiele der PlayStation 4 auf dem PC in Angriff nehmen möchtet, dann seid ihr bei PlayStation Now an der richtigen Adresse.

