Metamorphosis: First-Person-Puzzler basierend auf Franz Kafkas ‚Die Verwandlung‘

Mit "Metamorphosis" wollen die Verantwortlichen von All In! Games und Ovid Works die Geschichte von Franz Kafkas Erzählung "Die Verwandlung" aufgreifen und in Spielform einem neuen Publikum näher bringen. Ein Trailer bietet einen Vorgeschmack.

Die Verantwortlichen von All In! Games und Ovid Works haben einen neuen Trailer zum kommenden First-Person-Puzzlespiel „Metamorphosis“ veröffentlicht. Der Titel soll laut aktueller Planung im Herbst dieses Jahres für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.

„Metamorphosis“ nimmt sich Franz Kafkas Erzählung „Die Verwandlung“ zum Vorbild. In der Rolle von Gregor verwandeln sich die Spieler in einen winzigen Käfer. Sie versuchen in dieser Rolle einerseits das Geheimnis hinter der Verwandlung zu lüften. Andererseits müssen sie dem Freund Joseph zur Rettung eilen, der aus unbekannten Gründen verhaftet wurde.

Mit diesem Setting versetzt „Metamorphosis“ die Spieler in eine surreale Welt, die sie in der Ego-Perspektive erkunden, wobei ihnen die neuen Fähigkeiten eines Käfers hilfreich sein können. Die Wohnungen wirken nach der Verwandlung wie Hindernisparcours, die mit der einzigartigen Bewegungsmechanik des Spiels überwunden werden müssen.

Metamorphosis: Feature-Übersicht

Eine Käferperspektive in der ersten Person – erlebe die Welt völlig neu.

Spannende Rätsel in der Umwelt – Parkour, Wandklettern, Hinweissuche und Hindernisse überwinden.

Einzigartige Bewegungsmechanik – nutze deinen winzigen Körper und deine klebrigen Gliedmaßen auf die beste Weise.

Eine Geschichte, von Kafkas Fantasie inspiriert – triff exzentrische Charaktere in einer handgemalten Welt und reise durch surrealistische Landschaften zum Turm.

Der Trailer und die Screenshots liefern eine Vorschau auf das kommende „Metamorphosis“. Ein genauer Veröffentlichungstermin für den Titel steht noch nicht fest.

