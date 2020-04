Fortnite: Mehr als 27 Millionen Zuschauer sahen das Konzert-Event mit Travis Scott

Der riesige Erfolg von „Fortnite“ macht den Online-Shooter zu mehr als nur einem Spiel. Es gab bereits zahlreiche Cross-Over-Events mit Inhalten wie „Star Wars“, „Batman“, „Avengers Infinity War“ sowie unter anderem auch anderen Spiele-Marken.

Vor wenigen Tagen gab es eine erste musikalische Erfahrung mit Travis Scott inklusive einer Weltpremiere eines neuen Tracks. In der Ankündigung des Musik-Events „Astronomical“ versprach Epic Games eine „außergewöhnliche Erfahrung, inspiriert von Cactus Jacks Kreationen“. Millionen von Spielern wollten sehen, was es damit auf sich hat.

Falls ihr das Event verpasst habt, könnt ihr dank YouTube diverse Gameplay-Aufzeichnungen ansehen, die euch einen Blick auf das Event bieten. Einen Mitschnitt könnt ihr weiter unten im eingebetteten Video ansehen.

Mit einer aktuellen Meldung bestätigte Epic Games, dass rund 27,7 Millionen einzigartige Spieler das Event verfolgt haben. Manche Spieler haben das Event, das in fünf Time-Slots präsentiert wurde, offenbar mehrfach verfolgt, sodass es insgesamt 45,8 Millionen Teilnahmen an dem Live-Event gezählt wurden. Wie genau diese Zahlen erfasst wurden, ist allerdings nicht klar.

Der Erfolg des Spiels und der In-Game-Events dürfte auch der Verfügbarkeit auf zahlreichen Plattformen zu verdanken sein. „Fortnite“ ist auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS und PC spielbar.

Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Event in „Fortnite“ wieder Millionen von Spielern anlockt. Sobald neue Details bekannt werden, lassen wir euch davon wissen.

Thank you to everyone who attended and created content around the Travis Scott event!

Over 27.7 million unique players in-game participated live 45.8 million times across the five events to create a truly Astronomical experience. 🤯🔥 pic.twitter.com/LSH0pLmGOS

— Fortnite (@FortniteGame) April 27, 2020